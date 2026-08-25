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आत्मानंद स्कूल में टॉयलेट की सुविधा नहीं, सड़क पर उतरे छात्र, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दुर्ग जिले के सेलूद स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में करीब 200 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में पर्याप्त शौचालय तक की सुविधा नहीं है.लंबे समय से समस्या झेल रहे छात्र-छात्राओं का सब्र मंगलवार को टूट गया और वे दुर्ग-पाटन मुख्य मार्ग के बजरंग चौक पर सड़क पर बैठ गए. इससे पहले धमधा क्षेत्र में भी शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र पहले सड़क पर उतर चुके हैं. इस स्कूल में बीते दो साल से शौचालय की सुविधा नहीं है. लगातार छात्र शौचालय बनवाने की मांग कर रहे थे. जब शौचालय नहीं बना तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है.

मंगलवार को सड़क पर उतरे विद्यार्थी

मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. छात्राओं का कहना था कि शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है. कई बार शिकायत और मांग के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को मौके पर बुलाने की मांग की.