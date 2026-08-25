आत्मानंद स्कूल में टॉयलेट की सुविधा नहीं, सड़क पर उतरे छात्र, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
दुर्ग के आत्मानंद स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं होने पर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 6:56 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दुर्ग जिले के सेलूद स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में करीब 200 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में पर्याप्त शौचालय तक की सुविधा नहीं है.लंबे समय से समस्या झेल रहे छात्र-छात्राओं का सब्र मंगलवार को टूट गया और वे दुर्ग-पाटन मुख्य मार्ग के बजरंग चौक पर सड़क पर बैठ गए. इससे पहले धमधा क्षेत्र में भी शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र पहले सड़क पर उतर चुके हैं. इस स्कूल में बीते दो साल से शौचालय की सुविधा नहीं है. लगातार छात्र शौचालय बनवाने की मांग कर रहे थे. जब शौचालय नहीं बना तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है.
मंगलवार को सड़क पर उतरे विद्यार्थी
मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. छात्राओं का कहना था कि शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है. कई बार शिकायत और मांग के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को मौके पर बुलाने की मांग की.
मौके पर पहुंचे दुर्ग प्रशासन के अधिकारी
सूचना मिलने पर पाटन तहसीलदार मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने स्कूल परिसर का निरीक्षण कर जल्द शौचालय निर्माण कराने का आश्वासन दिया. प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्रों ने चक्काजाम खत्म किया. खास बात यह है कि यह मामला शिक्षा मंत्री के गृह जिले से जुड़ा है. ऐसे में स्वामी आत्मानंद स्कूल में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा के लिए बच्चों का सड़क पर बैठना सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा सवाल खड़ा करता है.
छात्रों ने लंबे समय से शौचालय की मांग की है. स्कूल में बाउंड्रीवॉल की समस्या है और अधिकारियों ने करीब 10 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है- राकेश साहू,उपसरपंच, सेलूद
छात्रों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो छात्र दोबारा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे. जिला प्रशासन ने 10 दिन के अंदर समस्याओं के समाधान की बात कही है.