भिलाई के आत्मानंद स्कूल के छात्र पर ब्लेड से हमला, परिजनों ने किया हंगामा

दुर्ग : दुर्ग जिले में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं आम होती जा रही हैं. ताजा मामला भिलाई के सेक्टर-7 स्थित आत्मानंद स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला कर दिया. हमले में छात्र के कंधे पर गहरी चोट आई,जिसमें इलाज के दौरान 28 टांके लगे.

परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा : घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए.इस दौरान सभी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. परिजनों के समर्थन में एबीवीपी के छात्र भी स्कूल प्रांगण में पहुंचे और प्रदर्शन किया. हंगामे की सूचना पर भिलाई नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. छात्र की परिचित सीमा देवी ने घटना के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार माना है.

