भिलाई के आत्मानंद स्कूल के छात्र पर ब्लेड से हमला, परिजनों ने किया हंगामा
भिलाई के आत्मानंद स्कूल में छात्र पर ब्लेड से हमला हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 5:15 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं आम होती जा रही हैं. ताजा मामला भिलाई के सेक्टर-7 स्थित आत्मानंद स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला कर दिया. हमले में छात्र के कंधे पर गहरी चोट आई,जिसमें इलाज के दौरान 28 टांके लगे.
परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा : घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए.इस दौरान सभी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. परिजनों के समर्थन में एबीवीपी के छात्र भी स्कूल प्रांगण में पहुंचे और प्रदर्शन किया. हंगामे की सूचना पर भिलाई नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. छात्र की परिचित सीमा देवी ने घटना के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार माना है.
मैडम के सामने इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा. स्कूल में बच्चों पर नियंत्रण नहीं है. स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से यह गंभीर घटना हुई है और दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- सीमा, छात्र के परिजन
इस घटना के बारे में स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि घटना स्कूल की छुट्टी के समय हुई.
जब सभी बच्चे बाहर निकल रहे थे. उसी दौरान दो छात्रों के बीच बहस हुई . एक ने ब्लेड से हमला कर दिया. घायल छात्र को तत्काल अस्पताल भेजा गया- एसएम जोसेफ,प्रभारी प्रिंसिपल
सेक्टर-7 के आत्मानंद स्कूल में दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक ने दूसरे को ब्लेड से घायल कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है- सुखनंदन राठौर,एएसपी
विधायक ने की निंदा : भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.स्कूलों में भी हिंसक झगड़ों की घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं.सरकार को इस बढ़ते अपराध और नशे पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए.
