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बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में आत्मानंद स्कूल का दबदबा, दंतेवाड़ा में भी छात्रों ने लहराया सफलता का परचम

छत्तीसगढ़ माशिमं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में इस बार आत्मानंद स्कूल के छात्रों का दबदबा रहा.दंतेवाड़ा में भी आत्मानंद के छात्रों ने टॉप किया.

Atmanand School dominates
बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में आत्मानंद स्कूल का दबदबा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 7:05 PM IST

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दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल दसवीं बोर्ड परीक्षा में दंतेवाड़ा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिला स्तरीय टेंटेटिव टॉप 10 सूची में दंतेवाड़ा जिले के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है.हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के परिणामों में कई विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की है.

12वीं के जिला टॉपर्स

टिशा साहू ने 500 में 464 अंक (92.80%)- पहला स्थान

वेदवती महानंदी ने 462 अंक (92.40%) - दूसरा स्थान

दीपेश निषाद ने 459 अंक (91.80%) - तीसरा स्थान

चौथे स्थान पर 453 अंकों के साथ दो छात्र रहे

अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक लाकर जिले का गौरव बढ़ाया


10वीं के जिला टॉपर्स

हाईस्कूल परीक्षा में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा.विवेक कुमार राणा और तमन्ना ठाकुर दोनों ने 600 में 580 अंक (96.67%) प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया.वहीं काव्या स्वर्णकार ने 578 अंक (96.33%) के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया. जबकि हादमे कवासी ने 571 अंक (95.17%) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.

आपको बता दें कि जिले में जिन भी टॉपर्स ने सफलता हासिल की है उनमे से ज्यादातर टॉपर्स स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों से हैं.इस बार बिना बोनस अंक के मेरिट तैयार की गई है. जिसमें छात्राओं का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है.जिले में खुशी का माहौल परिणाम सामने आने के बाद दंतेवाड़ा जिले में खुशी की लहर है.अभिभावक, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं.यह उपलब्धि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत भी मानी जा रही है.

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आत्मानंद स्कूल
ATMANAND SCHOOL DOMINATES IN BOARD

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