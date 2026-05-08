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उधार के भवन में कोरबा का आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज, बायोलॉजी की पढ़ाई इस वर्ष भी शुरू होने पर संशय

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाद कॉलेज की शुरूआत भी की गई थी. सीबीएसई माध्यम के खासतौर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की सुविधा नहीं थी. इस वजह से विद्यार्थियों को बिलासपुर और रायपुर की दौड़ लगानी पड़ रही थी. समस्या का निराकरण कर वैकल्पिक व्यवस्था से शहर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की शुरूआत की गई थी. ताकि जो बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़कर निकलें, उन्हें जिले में ही अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का भी सरकारी विकल्प मिल सके.

अब कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है. आगामी नवीन शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तंग कमरों में ही पढ़ाई करनी होगी. जबकि कॉलेज के लिए अतिरिक्त कमरों और बड़े परिसर की जरूरत है.

कोरबा: जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज को 3 साल बाद भी अपना भवन नहीं मिला है. इसका संचालन पिछले तीन वर्षों से शहर के सीएसईबी कॉलोनी में वीआईपी रोड के करीब शासकीय विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उधार के भवन में किया जा रहा है. जबकि कॉलेज को स्वयं का भवन प्रदान करने के लिए भुलसीडीह में जमीन का चिन्हांकन 6 माह पहले ही किया गया था. बावजूद इसके प्रक्रिया अटकी हुई है.

बढ़ती संख्या के कारण कॉलेज में परेशानी

वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी स्नातक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं. अब प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जहां आने वाले वर्षों में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) संचालन के हिसाब से स्थान पर्याप्त नहीं है. उच्च शिक्षा अनुरूप भवन नहीं होने की वजह से कॉलेज प्रबंधन की ओर से भवन की मांग की जा रही है.

समस्या को देखते उच्च शिक्षा विभाग ने लीड कॉलेज को स्थल चिन्हांकन के लिए कहा था, ताकि राशि आवंटन किया जा सके. जिला प्रशासन के राजस्व विभाग ने ग्राम भुलसीडीह में पांच एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी है. लेकिन प्रक्रिया अटकी हुई है.

वर्तमान भवन भी है एक विकल्प

दरअसल वर्तमान में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. वह विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्कूल का भवन है. यह स्कूल आने वाले वर्षों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा क्योंकि स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधीन संचालित है. लेकिन राज्य विद्युत मंडल ने अपने स्वयं के स्कूलों को संचालित नहीं करने का निर्णय सालों पहले लिया था. जिसके कारण कोई भी नया एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहा है. वर्तमान में 10वीं, 11वीं और 12वीं के ही छात्र यहां बच गए हैं. यह सभी छात्र कक्षा दर कक्षा जब पास आउट हो जाएंगे. तब इस स्कूल का भवन पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा.

जमीन का चिन्हांकन हुआ लेकिन शासन से राशि मिलने पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान भवन में सुविधा

इस भवन को कॉलेज को हस्तांतरित किया जा सकता है. भवन काफी बड़ा है, खेल मैदान भी मौजूद है. कॉलेज संचालन के लिए इस पर विचार किया जा सकता है. लेकिन इसके बजाय शहर से दूर भूलसीडीह में कॉलेज के लिए जमीन चिन्हांकित की गई है. जबकि वर्तमान भवन भी एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है. यह भवन शहर के बीचो-बीच है. जिसके कारण यहां बच्चे अधिक तादाद में एडमिशन लेते हैं. जबकि नया भवन शहर से दूर प्रस्तावित है.

बायोलॉजी की पढ़ाई इस वर्ष भी शुरू होने पर संशय

विद्युत गृह स्कूल क्रमांक एक में संचालित आत्मानंद कॉलेज कला, वाणिज्य के अलावा विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू की गई है. विज्ञान के मेथेमेटिक्स ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन की सुविधा है, वहीं बायोलॉजी विषय के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा नहीं है. कॉलेज में बायोलॉजी का विषय मौजूद ही नहीं है. कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए आवेदन भी किया है. स्वीकृति मिलेगी या नहीं इसे लेकर अभी संशय बरकरार है.

शासन से राशि मिलने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एलएन कंवर का कहना है कि स्वामी आत्मानंद कॉलेज फिलहाल विद्युत गृह स्कूल के भवन में संचालित हो रहा है.नए भवन के लिए जमीन का चिन्हांकन भूलसीडीह में किया गया है. लेकिन राशि नहीं मिलने की वजह से प्रक्रिया अटकी हुई है.

शासन स्तर से जब राशि का आवंटन होगा तब भवन निर्माण और आगे की प्रक्रिया पूरी होगी. फिलहाल स्कूल के भवन में ही कॉलेज का संचालन हो रहा है. बच्चों को परेशानी तो होती है, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अध्यापन कार्य किया जा रहा है.- एलएन कंवर, प्रभारी प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद कॉलेज

प्रभारी प्राचार्य ने आगे बताया कि जब तक नए भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती. तब तक इसी भवन में अध्यापन कार्य कराया जाएगा. वहीं बायो विषय के लिए भी आवेदन किया गया है. इसकी स्वीकृति भी उच्च शिक्षा विभाग से जब मिलेगी तब पढ़ाई शुरू होगी.