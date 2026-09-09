रांची में एटीएम फ्रॉड का बढ़ा खतरा, सावधानी हटी तो खाते से गायब हो सकती है गाढ़ी कमाई
रांची में साइबर अपराधी अब ग्रामीण इलाकों को निशाना बना रहे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 6:03 PM IST
रांची: राजधानी रांची में एक बार फिर एटीएम फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. साइबर अपराधी एटीएम के आसपास सक्रिय रहकर लोगों की छोटी-सी लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं. कभी मदद के बहाने एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल की जा रही है तो कभी कार्ड फंसने या बदलने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. हाल में ही आधा दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.
ग्रामीण इलाके बने टारगेट
साइबर अपराधियों के निशाने पर राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों के एटीएम हैं. यूपीआई का प्रचलन बढ़ने के बाद शहरी लोग अब बहुत कम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी एटीएम का जमकर प्रयोग हो रहा है. इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं. रांची के कांके इलाके में ही एटीएम फ्रॉड के दो मामले सामने आए हैं. नामकुम समेत राजधानी के अन्य इलाकों से भी ऐसी शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं. ठगी के कई मामलों में संदिग्धों की तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई हैं.
कार्ड फंसा और खाते से निकल गए ढाई लाख
एटीएम ठगी के तरीकों को जानकर हैरानी होती है. रांची के कांके स्थित बीएयू परिसर के पीएनबी एटीएम में कलाम अंसारी का कार्ड फंस गया था. इसी दौरान एटीएम के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने खुद को मददगार बताते हुए उन्हें एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह एटीएम गार्ड का नंबर है. कलाम ने जब उस नंबर पर संपर्क किया तो उन्हें एटीएम की चाबी देने के नाम पर कांके पुल के पास बुलाया गया. इसी दौरान वह एटीएम से बाहर चले गए. बाद में उनके खाते से करीब ढाई लाख रुपये की निकासी कर ली गई. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की. जांच में पुलिस एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी है.
कार्ड बदलकर उड़ाए 45 हजार रुपये
दूसरे मामले में नामकुम में लाल धनंजयनाथ शाहदेव को अपराधियों ने अपना शिकार बनाया. एटीएम इस्तेमाल करने के दौरान अपराधियों ने उनका कार्ड बदल दिया. बाद में उसी कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर खाते से करीब 45 हजार रुपये निकाल लिए गए. इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है.
सभी की तस्वीरें कैद हुईं
सबसे अहम बात यह है कि हाल के दिनों में जितनी भी एटीएम फ्रॉड की घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें अपराधियों की तस्वीरें एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं. एटीएम के जरिए ठगी करने वाले अधिकांश आरोपी अपना चेहरा या तो टोपी से ढके हुए हैं या उन्होंने एक बार भी कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, जिससे उनकी पहचान हो सके. लेकिन उनकी पूरी कारगुजारी सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई है.
कार्ड फंस जाए तो बरतें सावधानी
पुलिस और साइबर विशेषज्ञों के अनुसार एटीएम में कार्ड फंसना ठगी का बड़ा जरिया बन सकता है. ऐसी स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए. एटीएम के आसपास चिपकाए गए किसी मोबाइल नंबर पर भी फोन नहीं करना चाहिए. कार्ड फंसने पर बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर ही संपर्क करना सुरक्षित है. किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जा सकती है.
साइबर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताए बचाव के तरीके
रांची में बढ़ते एटीएम और साइबर फ्रॉड को लेकर साइबर डीएसपी रांची प्रदीप कुमार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. थोड़ी सी जागरूकता बरतकर इन घटनाओं से बचा जा सकता है.
साइबर डीएसपी ने बताया कि एटीएम में कार्ड फंसना साइबर अपराधियों के सबसे आम तरीकों में से एक है. कई बार अपराधी एटीएम में स्किमिंग डिवाइस लगा देते हैं या अन्य तरीके से कार्ड फंसने की स्थिति पैदा करते हैं. इसके बाद वे लोगों को एटीएम के बाहर या अंदर लगे किसी फर्जी नंबर पर फोन करने के लिए कहते हैं. ऐसे नंबरों पर फोन करने के बाद अपराधी पिन, ओटीपी या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.
एटीएम छोड़कर न जाएं
प्रदीप कुमार ने कहा कि अगर एटीएम में कार्ड फंस जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है और एटीएम छोड़कर नहीं जाना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए और न ही एटीएम पर चिपके किसी संदिग्ध नंबर पर फोन करना चाहिए. ऐसी स्थिति में 112 पर पुलिस को सूचना दें या बैंक के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं.
साइबर डीएसपी ने एटीएम में कार्ड एक्सचेंज फ्रॉड से भी सावधान रहने को कहा. कई बार अपराधी मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल देते हैं. इसलिए एटीएम से पैसे निकालने के बाद कार्ड वापस लेते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि कार्ड आपका ही है.
हिडन कैमरे और शोल्डर सर्फिंग से सावधान
साइबर डीएसपी ने एटीएम में हिडन कैमरा और शोल्डर सर्फिंग के खतरे को लेकर भी लोगों को सावधान किया. उन्होंने कहा कि पिन डालते समय दूसरे हाथ से कीपैड को ढकना चाहिए, ताकि कोई कैमरे या पीछे खड़े व्यक्ति के जरिए पिन न देख सके. खासकर बुजुर्गों को एटीएम इस्तेमाल करते समय अनजान लोगों से मदद लेने से बचना चाहिए.
उन्होंने कहा कि एटीएम में कोई संदिग्ध डिवाइस, कार्ड स्लॉट में बदलाव या अन्य असामान्य चीज दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपना पिन, ओटीपी या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें.
सुनसान एटीएम से बचें
प्रदीप कुमार ने लोगों से अपील की कि सुनसान और बिना गार्ड वाले एटीएम का इस्तेमाल करने से बचें. अगर एटीएम या बैंकिंग फ्रॉड हो भी जाता है तो घबराएं नहीं. तत्काल बैंक को सूचना देकर कार्ड ब्लॉक करवाएं और 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें. उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी 1930 पर शिकायत की जाती है, उतनी ही जल्दी संबंधित लेन-देन को रोकने और पैसे को आगे जाने से बचाने की कोशिश की जा सकती है.
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