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रांची में एटीएम फ्रॉड का बढ़ा खतरा, सावधानी हटी तो खाते से गायब हो सकती है गाढ़ी कमाई

रांची: राजधानी रांची में एक बार फिर एटीएम फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. साइबर अपराधी एटीएम के आसपास सक्रिय रहकर लोगों की छोटी-सी लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं. कभी मदद के बहाने एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल की जा रही है तो कभी कार्ड फंसने या बदलने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. हाल में ही आधा दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

ग्रामीण इलाके बने टारगेट

साइबर अपराधियों के निशाने पर राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों के एटीएम हैं. यूपीआई का प्रचलन बढ़ने के बाद शहरी लोग अब बहुत कम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी एटीएम का जमकर प्रयोग हो रहा है. इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं. रांची के कांके इलाके में ही एटीएम फ्रॉड के दो मामले सामने आए हैं. नामकुम समेत राजधानी के अन्य इलाकों से भी ऐसी शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं. ठगी के कई मामलों में संदिग्धों की तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई हैं.

रांची में एटीएम फ्रॉड का बढ़ा खतरा (ETV Bharat)

कार्ड फंसा और खाते से निकल गए ढाई लाख

एटीएम ठगी के तरीकों को जानकर हैरानी होती है. रांची के कांके स्थित बीएयू परिसर के पीएनबी एटीएम में कलाम अंसारी का कार्ड फंस गया था. इसी दौरान एटीएम के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने खुद को मददगार बताते हुए उन्हें एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह एटीएम गार्ड का नंबर है. कलाम ने जब उस नंबर पर संपर्क किया तो उन्हें एटीएम की चाबी देने के नाम पर कांके पुल के पास बुलाया गया. इसी दौरान वह एटीएम से बाहर चले गए. बाद में उनके खाते से करीब ढाई लाख रुपये की निकासी कर ली गई. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की. जांच में पुलिस एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी है.

कार्ड बदलकर उड़ाए 45 हजार रुपये

दूसरे मामले में नामकुम में लाल धनंजयनाथ शाहदेव को अपराधियों ने अपना शिकार बनाया. एटीएम इस्तेमाल करने के दौरान अपराधियों ने उनका कार्ड बदल दिया. बाद में उसी कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर खाते से करीब 45 हजार रुपये निकाल लिए गए. इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है.

सभी की तस्वीरें कैद हुईं

सबसे अहम बात यह है कि हाल के दिनों में जितनी भी एटीएम फ्रॉड की घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें अपराधियों की तस्वीरें एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं. एटीएम के जरिए ठगी करने वाले अधिकांश आरोपी अपना चेहरा या तो टोपी से ढके हुए हैं या उन्होंने एक बार भी कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, जिससे उनकी पहचान हो सके. लेकिन उनकी पूरी कारगुजारी सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई है.

कार्ड फंस जाए तो बरतें सावधानी

पुलिस और साइबर विशेषज्ञों के अनुसार एटीएम में कार्ड फंसना ठगी का बड़ा जरिया बन सकता है. ऐसी स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए. एटीएम के आसपास चिपकाए गए किसी मोबाइल नंबर पर भी फोन नहीं करना चाहिए. कार्ड फंसने पर बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर ही संपर्क करना सुरक्षित है. किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जा सकती है.

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