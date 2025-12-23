ETV Bharat / state

बिहार में ATM की ऐसी चोरी कि फिल्मी कहानी फेल, 5 मिनट में एक्शन और फिर सब गायब

बेतिया : आपने जॉन अब्राहम की फिल्म धूम देखी होगी. जिसमें चोर स्पोर्ट्स बाइक से आते हैं. चोरी करते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं. उनका समय भी निर्धारित रहता है कितने मिनट में चोरी की घटना को अंजाम देना है और फरार होना है. पुलिस उनका पीछा करती है, वह बाइकर्स कुछ दूरी तक तो पुलिस को दिखते हैं लेकिन फिर वह बाइकर्स गायब हो जाते है.

दरअसल, शहर से निकलते ही हाईवे में उनका एक बड़ा सा कंटेनर लगा रहता है. बाइकर्स इस कंटेनर के अंदर अपनी बाइक लेकर चले जाते हैं और फिर पुलिस बाइकर्स गैंग को खोजती रहती है. ऐसी ही कहानी बेतिया के एटीएम चोरों की है. जिनका समय निर्धारित है और जगह भी.

कार से चोरी, फिर वो गायब : एटीएम चोर फोर व्हीलर से आते हैं, चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं. पुलिस रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी होती है. चोरों की गाड़ी पुलिस को दिख भी रही है, फिर अचानक चोरों की इतनी बड़ी कार गायब हो जाती है. क्योंकि उनके लिए भी जीटी रोड में कंटेनर लगा हुआ था. फिर पुलिस को कार ना ही सीसीटीवी में दिख रही और ना ही उसका पता चल पा रहा है.

क्या है पूरा मामला? : जी हां, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत हैं. यह कहानी रील नहीं रियल है. 18 दिसंबर 2025 की देर रात्रि नगर थाना क्षेत्र के आलोक भारती चौक के समीप एटीएम मशीन और नौतन थाना क्षेत्र के गहरी चौक स्थित एटीएम मशीन से कैश चोरी होती है. घने कोहरे का फायदा उठाकर मात्र 5 मिनट में गैस कटर से मशीनों को काट दोनों एटीएम से लगभग 20 लाख से ज्यादा की रकम लेकर उड़ गए.

इतनी जल्दी इतने मोटे एटीएम मशीन को 4 से 5 मिनट में काट देना और रकम लेकर निकल जाना पुलिस को भी चुनौती देने से कम नहीं है. पुलिस भी हैरान है कि एटीएम के इतने मोटे परत को चोर कैसे इतने कम समय में काटकर रफू चक्कर हो गए.

पहली घटना नौतन : चोर सबसे पहले नौतन थाना क्षेत्र के गहरी चौक स्थित एटीएम मशीन पर 18 दिसंबर 2025 की देर रात 11.34 PM पर आते हैं. फिर गैस कटर से एटीएम को काटते हैं और उसमें रखे लगभग 10 लाख की रकम लेकर 11.39 PM तक फरार हो जाते हैं. चोरों ने सबसे पहले एटीएम के बाहर लगे शटर को गैस कटर से काटा फिर सीसीटीवी कैमरा पर चोरों ने ब्लैक स्प्रे मार दिया, ताकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद नही हो सके. फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

दूसरा मामला नगर थाना इलाका : आलोक भारती चौक के समीप एटीएम मशीन, उसी रात 12:40 AM में चोर एटीएम में घुसते हैं और फिर गैस कटर से एटीएम मशीन को काटते हैं. मशीन में रखे लगभग 11 लाख रुपया लेकर 12.45 AM में फरार हो जाते हैं. लगभग 5 मिनट के समय में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

एटीएम काटने की सूचना पुलिस को लगभग 45 मिनट बाद मिली. पुलिस को रात्रि 1.14 AM में सूचना मिली कि एटीएम में चोरी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए मात्र 4 मिनट में 1.18 AM में घटनास्थल पर पहुंच गई. सदर एसडीपीओ विवेक दीप समेत नगर थाने की पुलिस और एसडीपीओ दो रजनीशकांत प्रियदर्शी समेत नौतन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.