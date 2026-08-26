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कांस्टेबल की पैनी नजर से प्लान हुआ फेल, ATM काट रहे 2 आरोपी अंदर ही किए बंद, तीसरा भी पकड़ा

पहले राउंड में सबकुछ था सामान्य, दूसरे में बदली तस्वीर: सीओ सिटी आशमा वासवानी ने बताया कि मंगलवार रात रोजाना की तरह शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस का जाब्ता गश्त पर था. मोबाइल, कैट और सिग्मा टीमों को भी गश्त पर लगाया गया था. इसी दौरान सिग्मा गश्त में तैनात कांस्टेबल उदय सिंह की सतर्कता के चलते एटीएम चोरी की वारदात को समय रहते रोक लिया गया. कांस्टेबल उदय सिंह ने बताया कि उनकी रात करीब सवा दो बजे नाइट गश्त थी. पहले राउंड के दौरान उन्होंने एमएसजे कॉलेज के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को सामान्य स्थिति में देखा. इसके बाद जब वह दूसरे राउंड में वहां पहुंचे, तो एटीएम का शटर आधा डाउन था और एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था.

भरतपुर: शहर में एटीएम को काटकर नकदी चोरी करने की कोशिश को पुलिस की सतर्कता ने नाकाम कर दिया. रात की गश्त पर निकले थाना मथुरा गेट की सारस चौकी के कांस्टेबल उदय सिंह ने एटीएम का शटर आधा बंद देखकर संदेह होने पर मौके की जांच की. इसी दौरान बाहर निगरानी कर रहा एक बदमाश पुलिसकर्मी को देखकर भाग गया, जबकि एटीएम के अंदर मौजूद दो बदमाशों को कांस्टेबल ने शटर बंद कर अंदर ही रोक दिया. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि फरार तीसरे आरोपी को भी बुधवार सुबह टीम ने पकड़ लिया.

दोनों आरोपी एटीएम में बंद: पुलिसकर्मी को देखते ही बाहर खड़ा व्यक्ति मौके से भाग गया. उदय सिंह को एटीएम के अंदर से ग्राइंडर चलने की आवाज और गतिविधि का संदेह हुआ. उन्होंने तत्काल एटीएम का शटर पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे अंदर मौजूद बदमाश बाहर नहीं निकल सके. कांस्टेबल ने तुरंत ड्यूटी ऑफिसर को फोन कर सूचना दी और कंट्रोल रूम को भी घटना की जानकारी दी. इस पर पुलिस अधिकारी और गश्ती दल मौके पर पहुंचे. उदय सिंह ने बताया कि एटीएम के अंदर दो व्यक्ति कटर से एटीएम को काटने का प्रयास कर रहे थे. अंदर जाने पर एक व्यक्ति के हाथ में ग्राइंडर और दूसरे के हाथ में सरिया दिखाई दिया. कांस्टेबल ने पुलिस के पहुंचने तक दोनों आरोपियों को शटर के अंदर ही बंद कर दिया था.

एमएसजे कॉलेज के सामने स्थित एटीएम (ETV Bharat Bharatpur)

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भागे हुए आरोपी को सुबह पकड़ा: घटना की सूचना मिलने के बाद एएसआई रतीराम, महिला थाना एसएचओ, उद्योग नगर गेट थाना एसएचओ और कोतवाली थाना एसएचओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया. बैंक मैनेजर तथा एटीएम से संबंधित मैनेजर को भी घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक जानकारी ली गई. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों डीग निवासी अजय और यूपी के अलीगढ़ निवासी कुलदीप को डिटेन किया. वहीं, मौके से भागे तीसरे आरोपी शैलेंद्र को भी बुधवार सुबह पुलिस टीम ने पकड़ लिया.

एटीएम लूट रोकने वाला कांस्टेबल (ETV Bharat Bharatpur)

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सीओ सिटी आशमा वासवानी ने बताया कि एटीएम में उस समय कितनी नकदी मौजूद थी, इसकी जानकारी बैंक स्तर पर ली जा रही है. नकदी से संबंधित कार्रवाई अभी शेष है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ मामले में प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई थी, गिरोह में और कौन लोग शामिल हैं तथा शहर में पहले भी एटीएम चोरी या चोरी के प्रयास की घटनाओं से इनका कोई संबंध है या नहीं.