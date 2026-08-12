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दिनदहाड़े ATM में घुसीं दो लड़कियां, एक ने पेचकस चलाया तो दूसरी देती रही पहरा, CCTV में कैद वारदात

ATM TAMPERING IN REWARI ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: धारूहेड़ा शहर के बीचों-बीच स्थित बस स्टैंड पर दिनदहाड़े ATM से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. यहां बाइक पर सवार होकर पहुंचीं दो लड़कियों ने कथित तौर पर ATM मशीन को पेचकस से खोलने की कोशिश की. एक लड़की मशीन के साथ छेड़छाड़ करती रही, जबकि दूसरी ATM के गेट पर खड़ी होकर बाहर आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखती रही. पूरी घटना ATM में लगे CCTV में कैद हो गई. रेवाड़ी में एटीएम से छेड़छाड़: मामले की जानकारी मिलने के बाद हिताची कंपनी के ATM पर तैनात गार्ड ने पुलिस को शिकायत दी. धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर CCTV फुटेज को जांच में शामिल कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दोनों लड़कियों ने ATM से कोई रकम चोरी की या नहीं. दिनदहाड़े ATM में घुसीं दो लड़कियां, एक ने पेचकस चलाया तो दूसरी देती रही पहरा (ETV Bharat) बाइक से पहुंचीं, ATM में दाखिल हुई युवतियां: रेवाड़ी पुलिस के अनुसार, धारूहेड़ा बस स्टैंड पर हिताची कंपनी का ATM लगा हुआ है. घटना सुबह के समय की बताई जा रही है. CCTV फुटेज में दो लड़कियां बाइक पर सवार होकर ATM के पास पहुंचती दिखाई देती हैं. दोनों बाइक को बाहर खड़ा करने के बाद ATM के अंदर चली गईं. इसके बाद एक लड़की ने कथित तौर पर पेचकस निकालकर ATM मशीन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. दूसरी लड़की ATM के गेट के पास खड़ी रही और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखती रही.