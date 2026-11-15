ATM में मदद के बहाने करते थे कार्ड की अदला-बदली, देवरिया में 64 ATM कार्ड के साथ 2 शातिर गिरफ्तार
गिरोह देवरिया के साथ-साथ कई अन्य जनपदों में भी इसी तरह ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:16 PM IST
देवरिया : एटीएम बूथ में मदद करने के बहाने बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के दो शातिर ठगों को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की. पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 64 एटीएम कार्ड और नकद बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह देवरिया के साथ-साथ कई अन्य जनपदों में भी इसी तरह ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहित निषाद (28) पुत्र राजू निषाद निवासी जनपद गोरखपुर और संदीप मिश्रा (36) पुत्र स्वर्गीय देवनारायण मिश्रा निवासी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं. मोहित निषाद पर 19 मुकदमे और संदीप मिश्रा पर 4 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं.
पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर ने बताया कि इस गिरोह का ठगी करने का तरीका बेहद शातिराना और सुनियोजित था. गिरोह के सदस्य एटीएम बूथ के आसपास पहले से ही घूमते रहते थे. वे ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो बुजुर्ग हों, अकेले हों या जिन्हें एटीएम चलाना ठीक से न आता हो. जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति एटीएम के अंदर पैसा निकालने के लिए जाता था, गिरोह का एक सदस्य पहले से ही एटीएम के अंदर मौजूद रहता था. वह चालाकी से हल्का सा स्क्रीन को टच कर देता था. इस टच से एटीएम मशीन डिस्फंक्शन हो जाती थी, यानी मशीन ठीक से काम करना बंद कर देती थी.
इसके बाद जब पीड़ित व्यक्ति अपना कार्ड लगाता और पिन डालता, तो पैसा नहीं निकलता. पीड़ित घबरा जाता. ठीक इसी समय गिरोह का दूसरा सदस्य बाहर से अंदर प्रवेश करता. वह खुद को भला आदमी बताते हुए मदद करने का बहाना बनाता. पीड़ित से कहता था- अरे चाचा, लाइए मैं निकाल देता हूं, मशीन कभी-कभी ऐसे ही अटक जाती है.
पीड़ित उसकी बातों में आ जाता. वह अपना एटीएम कार्ड और पिन उस ठग को बता देता. आरोपी कुछ देर तक पैसा निकालने का नाटक करता, जब पैसा नहीं निकलता तो वह चालाकी से अपने पास रखे उसी बैंक के मिलते-जुलते एटीएम कार्ड को पीड़ित को पकड़ा देता. पीड़ित को पता भी नहीं चलता कि उसका असली कार्ड बदल दिया गया है.
असली कार्ड और पिन मिलते ही पूरा गिरोह तुरंत वहां से निकलकर दूसरे एटीएम में पहुंच जाता और पीड़ित के खाते से पैसा निकालकर आपस में बांट लेता. जब तक पीड़ित को ठगी का पता चलता, तब तक उसका खाता खाली हो चुका होता था. एसपी ने बताया कि कोतवाली पुलिस और एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एटीएम ठगी करने वाला गिरोह देवरिया में सक्रिय है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.
सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में उनके पास से 64 एटीएम कार्ड बरामद हुए, जो अलग-अलग बैंकों के हैं. पूछताछ में दोनों ने देवरिया के अलावा गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती सहित कई जनपदों में ठगी करने की बात स्वीकार की है. पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है.
इस बड़ी सफलता पर पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजित आर. शंकर ने कोतवाली पुलिस और एसओजी को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी से जिले में एटीएम ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा. एसपी ने आम जनता से भी अपील की है कि एटीएम से पैसा निकालते समय कभी भी अपना कार्ड और पिन किसी अनजान व्यक्ति को न दें. अगर एटीएम में कोई मदद करने का बहाना बनाकर पास आए, तो सावधान रहें. अगर मशीन खराब हो जाए, तो तुरंत बैंक को सूचना दें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
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