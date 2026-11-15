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ATM में मदद के बहाने करते थे कार्ड की अदला-बदली, देवरिया में 64 ATM कार्ड के साथ 2 शातिर गिरफ्तार

पुलिस ने दो शातिर को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : एटीएम बूथ में मदद करने के बहाने बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के दो शातिर ठगों को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की. पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 64 एटीएम कार्ड और नकद बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह देवरिया के साथ-साथ कई अन्य जनपदों में भी इसी तरह ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहित निषाद (28) पुत्र राजू निषाद निवासी जनपद गोरखपुर और संदीप मिश्रा (36) पुत्र स्वर्गीय देवनारायण मिश्रा निवासी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं. मोहित निषाद पर 19 मुकदमे और संदीप मिश्रा पर 4 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं.

मदद के बहाने करते थे कार्ड की अदला-बदली. (Video Credit; Deoria Police) पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर ने बताया कि इस गिरोह का ठगी करने का तरीका बेहद शातिराना और सुनियोजित था. गिरोह के सदस्य एटीएम बूथ के आसपास पहले से ही घूमते रहते थे. वे ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो बुजुर्ग हों, अकेले हों या जिन्हें एटीएम चलाना ठीक से न आता हो. जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति एटीएम के अंदर पैसा निकालने के लिए जाता था, गिरोह का एक सदस्य पहले से ही एटीएम के अंदर मौजूद रहता था. वह चालाकी से हल्का सा स्क्रीन को टच कर देता था. इस टच से एटीएम मशीन डिस्फंक्शन हो जाती थी, यानी मशीन ठीक से काम करना बंद कर देती थी. इसके बाद जब पीड़ित व्यक्ति अपना कार्ड लगाता और पिन डालता, तो पैसा नहीं निकलता. पीड़ित घबरा जाता. ठीक इसी समय गिरोह का दूसरा सदस्य बाहर से अंदर प्रवेश करता. वह खुद को भला आदमी बताते हुए मदद करने का बहाना बनाता. पीड़ित से कहता था- अरे चाचा, लाइए मैं निकाल देता हूं, मशीन कभी-कभी ऐसे ही अटक जाती है. पीड़ित उसकी बातों में आ जाता. वह अपना एटीएम कार्ड और पिन उस ठग को बता देता. आरोपी कुछ देर तक पैसा निकालने का नाटक करता, जब पैसा नहीं निकलता तो वह चालाकी से अपने पास रखे उसी बैंक के मिलते-जुलते एटीएम कार्ड को पीड़ित को पकड़ा देता. पीड़ित को पता भी नहीं चलता कि उसका असली कार्ड बदल दिया गया है.