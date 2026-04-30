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पलवल में ATM उखाड़ ले गए चोर, 5 बदमाश कार से आए, 4.39 लाख समेत मशीन लेकर फरार

पलवल के औरंगाबाद गांव में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाकर बदमाश पूरी मशीन ही उखाड़ ले गए. सीसीटीवी में दिखे आरोपी.

atm robbery palwal
atm robbery palwal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 30, 2026 at 9:40 AM IST

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पलवल: औरंगाबाद गांव में एटीएम चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. देर रात करीब 2 बजे पांच बदमाश कार में सवार होकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ पर पहुंचे. उन्होंने पहले शटर के ताले तोड़े और फिर पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर गाड़ी में डाल लिया. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी और आरोपी कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि मशीन में करीब 4 लाख 39 हजार रुपये मौजूद थे.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात: घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक स्टाफ मौके पर पहुंचा, तो एटीएम मशीन गायब मिली. शाखा प्रबंधक पल्लव राज लोचन ने पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली. फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी सुनियोजित तरीके से आए और कुछ ही मिनटों में मशीन उखाड़कर ले गए. पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है.

पलवल में ATM उखाड़ ले गए चोर, 5 बदमाश कार से आए, 4.39 लाख समेत मशीन लेकर फरार (ETV Bharat)

मौके से सबूत जुटाए: सूचना मिलते ही मुंडकटी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने टूटे हुए ताले कब्जे में लिए हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया. इसके अलावा आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की लोकेशन और भागने के रूट का पता लगाया जा सके.

जल्द गिरफ्तारी का दावा: मुंडकटी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि "अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश जारी है. पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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