ETV Bharat / state

सोनीपत में ATM लूट, गैस कटर से मशीन काटकर 20.17 लाख रुपये लेकर फरार बदमाश

सोनीपत: बस स्टैंड के बाहर स्थित इंडसइंड बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर चोरों ने 20.17 लाख रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने देर रात गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर चोरी की. घटना का पता लगने पर हड़कंप मच गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ओर जांच में जुट गई.

सोनीपत में एटीएम में सेंध: सुबह एटीएम की सफाई करने वाले कर्मचारी ने सूचना दी कि मशीन में चोरी हो गई है. इस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की. इसके बाद पता चला कि चोरों ने आधी रात को एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 20,17,900 रुपये चोरी किए. मामले की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसीपी सिटी-1 अमित धनखड़, थाना प्रभारी रविंद्र दहिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.