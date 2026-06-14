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बिहार में फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट, महज 8 मिनट में 32 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए अपराधी

रोहतास: बिहार के रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वारदात को जिस पेशेवर और फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया उसने पुलिस और आम लोगों दोनों को हैरान कर दिया है.

32 लाख से अधिक की लूट: जानकारी के मुताबिक जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बस डिपो के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में चोरों ने भीषण चोरी कर ली. बदमाशों ने महज 8 मिनट में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर कैश लेकर रफूचक्कर हो गए. अपराधी गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटकर उसमें रखे 32 लाख से अधिक कैश निकाल कर फरार हो गए.

गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटा गया (ETV Bharat)

अपनी गाड़ी छोड़कर भागे अपराधी: घटना के संबंध में बताया जाता है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया. मोहनिया की तरफ भाग रहे अपराधी का पीछा करने पर अपराधी अपनी बोलेरो गाड़ी छोड़कर भाग गए. पुलिस के अनुसार पांच की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

इलाके में दहशत का माहौल: घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए और अपराधी इतनी आसानी से वारदात को अंजाम देकर कैसे फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक इस घटना की पड़ताल की जा रही है. पूरी जानकारी संबंधित बैंक एटीएम में कैश जमा करने वाले कंपनी से जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

तमाम बिंदुओं पर जांच जारी: एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस बैंक अधिकारी और एटीएम में कैश जमा करने वाले एजेंसी से भी आवश्यक जानकारी जुटा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधियों को एटीएम में मौजूद बड़ी रकम की जानकारी कैसे मिली.