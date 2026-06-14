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बिहार में फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट, महज 8 मिनट में 32 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए अपराधी

अपराधी गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटकर उसमें रखे 32 लाख से अधिक कैश निकाल कर फरार हो गए.पुलिस और आम लोग हैरान

32 LAKHS LOOTED from ROHTAS ATM
रोहतास में फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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रोहतास: बिहार के रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वारदात को जिस पेशेवर और फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया उसने पुलिस और आम लोगों दोनों को हैरान कर दिया है.

32 लाख से अधिक की लूट: जानकारी के मुताबिक जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बस डिपो के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में चोरों ने भीषण चोरी कर ली. बदमाशों ने महज 8 मिनट में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर कैश लेकर रफूचक्कर हो गए. अपराधी गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटकर उसमें रखे 32 लाख से अधिक कैश निकाल कर फरार हो गए.

32 LAKHS LOOTED from ROHTAS ATM
गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटा गया (ETV Bharat)

अपनी गाड़ी छोड़कर भागे अपराधी: घटना के संबंध में बताया जाता है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया. मोहनिया की तरफ भाग रहे अपराधी का पीछा करने पर अपराधी अपनी बोलेरो गाड़ी छोड़कर भाग गए. पुलिस के अनुसार पांच की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

इलाके में दहशत का माहौल: घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए और अपराधी इतनी आसानी से वारदात को अंजाम देकर कैसे फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक इस घटना की पड़ताल की जा रही है. पूरी जानकारी संबंधित बैंक एटीएम में कैश जमा करने वाले कंपनी से जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

तमाम बिंदुओं पर जांच जारी: एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस बैंक अधिकारी और एटीएम में कैश जमा करने वाले एजेंसी से भी आवश्यक जानकारी जुटा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधियों को एटीएम में मौजूद बड़ी रकम की जानकारी कैसे मिली.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर जल्द ही अपराधियों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी." - सुरेंद्र कुमार, एसडीपीओ

फॉरेंसिक टीम कर रही जांच: फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है. एटीएम में कैश जमा करने वाली संस्था हिटाची के लीगल एडवाइजर दीपक कुमार ने कोचस थाना में इस संबंध में 32 लाख से अधिक कैश की चोरी का मामला दर्ज कराया है.

पुलिस जांच पर टिकी निगाहें: बहरहाल रोहतास की घटना एक बार फिर साबित करती है कि अपराधी नए-नए तरीके से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. अब सब की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल एटीएम लूट कांड के पीछे कौन-कौन हैं और कब तक वे कानून की शिकंजे में आते हैं.

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