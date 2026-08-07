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सिकराय में ATM लूट की कोशिश का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने लोहे की रॉड, सरिया और सब्बल की मदद से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे नकदी निकालने में सफल नहीं हो सके.

ATM robbery attempt in sikrai
घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
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दौसा: जिले के सिकराय क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश करने वाले गिरोह का मानपुर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में वारदात में प्रयुक्त कार को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

मानपुर के डीएसपी धर्मराज चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोहन सिंह उर्फ सोनू मीणा, निवासी घूमना के रूप में हुई है. फरार आरोपियों की पहचान लोकेश मीणा और देशराज मीणा के रूप में हुई है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

डीएसपी धर्मराज चौधरी. (ETV Bharat Dausa)

किराए की कार से करते थे वारदात: गत 12 जुलाई की रात तीनों बदमाश किराए की कार में सवार होकर सिकराय स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पहुंचे. बदमाशों ने पहले एटीएम कक्ष का शटर तोड़ा और उसके बाद अंदर घुसकर लोहे की रॉड, सरिया और सब्बल की मदद से एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया. हालांकि वे मशीन से नकदी निकालने में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए.

पढ़ें: गार्ड को बंधक बनाकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, इलाके में हड़कंप

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक कमल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोहन सिंह उर्फ सोनू मीणा को गिरफ्तार कर लिया तथा वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी: डीएसपी चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी किराए पर कार लेकर विभिन्न स्थानों पर चोरी और एटीएम लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाते थे. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का अन्य जिलों में हुई एटीएम तोड़फोड़ या चोरी की घटनाओं से कोई संबंध तो नहीं है. गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.

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ACCUSED COULD NOT WITHDRAW CASH
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