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अलवर में एटीएम लूट का प्रयास, कैमरे पर स्प्रे कर घुसे बदमाश, पुलिस के पहुंचने के पहले ही भागे बदमाश

कार में बैठकर जाते बदमाश ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के बिजली घर सर्किल पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश करने आए बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा, बदमाश इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम चेंबर में घुसे, सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़क कर कैमरा धुंधला किया और एटीएम को उखाड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वे उसे ले जा नहीं सके, बार-बार नाकाम होने के बाद बदमाश सफेद कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए. इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पूरी वारदात एटीएम चेंबर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. बैंक मैनेजर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है घटना गत रात्रि की है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.