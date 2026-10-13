अलवर में एटीएम लूट का प्रयास, कैमरे पर स्प्रे कर घुसे बदमाश, पुलिस के पहुंचने के पहले ही भागे बदमाश
बदमाश पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही फरार हो गए. सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी.
Published : October 13, 2026 at 7:52 PM IST
अलवर: शहर के बिजली घर सर्किल पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश करने आए बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा, बदमाश इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम चेंबर में घुसे, सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़क कर कैमरा धुंधला किया और एटीएम को उखाड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वे उसे ले जा नहीं सके, बार-बार नाकाम होने के बाद बदमाश सफेद कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए. इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पूरी वारदात एटीएम चेंबर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. बैंक मैनेजर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है घटना गत रात्रि की है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.
कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि देर रात गश्ती दल को बिजली घर सर्किल पर इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम चेंबर में कुछ बदमाशों द्वारा एटीएम उखाड़ने की सूचना मिली. इस सूचना पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले बदमाश फरार हो गए. सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया, तो प्रथम दृष्टया एटीएम चोरी करने का मामला सामने आया.
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सीसीटीवी में दिखे बदमाश: एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक सफेद रंग की कार में से कुछ युवक उतरकर कार की डिग्गी खोलकर मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. एटीएम के अंदर पहुंचने के बाद एक बदमाश सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़कता हुआ भी दिखाई दिया, जिसके बाद कैमरे की तस्वीर धुंधली हो गई. सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश एटीएम को लेकर जाने का प्रयास करते हैं. कई बार के प्रयास के बावजूद जब वे एटीएम नहीं उठा पाए तो सफेद रंग की कार में बैठकर फरार हो गए. थानाधिकारी मीणा ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार दबिश दे रही हैं.