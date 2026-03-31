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बिहार में फिल्मी स्टाइल में 30 लाख की लूट, कैमरे पर स्प्रे कर काट ले गए ATM

पटना में अपराधियों ने कैमरे पर स्प्रे कर एटीएम काटकर 30 लाख रुपये लूट लिए. शाहपुर थाना क्षेत्र के ढिबारा गांव की घटना

ATM Robbed In Patna
पटना में एटीएम लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 7:36 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के दानापुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के ढिबारा गांव में मंगलवार अहले सुबह करीब 4 बजे बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया. अज्ञात अपराधियों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को ही उखाड़ लिया. उसमें रखे करीब 30 लाख रुपये लेकर फरार हो गए.

कैमरे पर स्प्रे कर काटा एटीएम: घटना को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. बताया जा रहा है कि तीन बदमाशों ने हाथ में दस्ताने पहनकर पूरी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया. चार पहिया वाहन से आए थे और एटीएम मशीन को उखाड़कर आसानी से फरार हो गए.

ATM Robbed In Patna
पटना में एटीएम लूट (ETV Bharat)

पुलिस के पहुंचने से पहले फरार: हैरानी की बात यह है कि घटना से महज दो मिनट बाद पुलिस टीम इलाके में पहुंची थी, लेकिन तब तक अपराधी मौके से निकल चुके थे. सूचना मिलने के बाद शाहपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और SIT टीम का गठन किया है.

काफी शातिर हैं अपराधी: सिटी एसपी ने बताया कि एटीएम लूटने वाले अपराधी काफी शातिर हैं. हाथ में दस्ताने पहने हुए थे. एटीएम को काटने के लिए गैस कटर का उपयोग किया गया है. इससे साफ होता है कि ये लोग पूर्व में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं. कैमरे पर भी स्प्रे मारा है. इससे लगता है कि ये लोग पहले से प्लान बना लिए थे कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ने हैं.

पटना में एटीएम लूट (ETV Bharat)

"पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है. बदमाशों की तलाश जारी है. वहीं बैंक अधिकारियों की ओर से अब तक लिखित शिकायत नहीं की गई है. फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा." -भानूप्रताप सिंह, सिटी एसपी, पटना पश्चिमी

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