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देवघर में फिल्मी अंदाज में SBI एटीएम की चोरी, कुछ दूर तक घसीटा फिर कार में भरकर ले गए

देवघर: जिले के नंदन पहाड़ स्थित SBI एटीएम में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया. देर रात कपड़े से चेहरा ढके कुछ बदमाश एटीएम के पास पहुंचे और शटर काटकर पूरी एटीएम मशीन ही अपने साथ लेकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया. घटना मंगलवार सुबह करीब 3:30 से 4:00 बजे के आसपास की है.

घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और सभी अपराधियों की खोजबीन में टीम को लगा दिया गया है. एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पूजा से पहले यह घटना निश्चित रूप से चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्टिव हो चुकी है और एक स्पेशल टीम पूरी जांच में लग गई है.

एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि शहर के सभी बॉर्डर पर जांच तेज कर दिए गए हैं. किसी भी वाहनों को बिना रोक-टोक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इधर, घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर बदमाश शहर में एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले जा सकते हैं, तो ऐसे में आम लोगों के घरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं.

यह घटना निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के लूट के घटना को अंजाम देना, अपराधियों के द्वारा खुली चुनौती दी जा रही है.