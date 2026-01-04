ETV Bharat / state

देर रात ATM उखाड़ने की कोशिश, जशपुर पुलिस की गश्त से टली बड़ी साजिश, पथराव करते हुए भागे आरोपी

CCTV कैमरे पर लगाया स्प्रे: जानकारी के मुताबिक, रात्रि लगभग 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात बदमाश एक पिकअप वाहन में सवार होकर कुनकुरी स्थित PNB एटीएम बूथ पहुंचे. वारदात से पहले आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे बंद कर दिया. इसके बाद एटीएम मशीन को रस्सी से बांधा गया और पिकअप वाहन से खींचते हुए उखाड़ने का प्रयास किया गया.

जशपुर: जिले में ATM लुटने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है. कुनकुरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे-43 पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की कोशिश हो रही थी. जशपुर पुलिस बीती रात समय रहते वहां पहुंची जिसके बाद आरोपी पथराव करते हुए भाग निकले.

पुलिस पर फेंके पत्थर: ATM उखाड़ने के दौरान रात्रि गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे. पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पिकअप में पहले से रखे पत्थरों से पुलिस वाहन पर पथराव किया, जिससे पुलिस गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ. बदमाश तपकरा की ओर फरार हुए और कुंजारा जंगल के पास पिकअप वाहन (क्रमांक JH 07 E 9167) छोड़कर फरार हो गए. आरोपी ATM से कोई भी रकम नहीं निकाल सके.

पुलिस की नियमित और सघन रात्रि गश्त के कारण एक बड़ी एटीएम लूट की वारदात टल गई. आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से वे सफल नहीं हो सके. फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है- शशि मोहन सिंह एसएसपी जशपुर

छोड़े गए पिकअप की भी जांच: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन किया है. छोड़े गए पिकअप वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है, वहीं घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.