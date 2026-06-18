CCTV पर छिड़का स्प्रे , फिर 30 मिनट में ATM काटकर पैसे लेकर फरार हुए बदमाश
बताया जा रहा है कि एटीएम मशीन में चार लाख रुपए से ज्यादा की राशि थी.
Published : June 18, 2026 at 2:45 PM IST
अलवर : जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राठी बाजार में बुधवार देर रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाश एक एटीएम को उखाड़ कर ले गए. घटना की सूचना गुरुवार को स्थानीय लोगों को लगी. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिसपर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.
रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी कंपनी के एटीएम को कुछ अज्ञात बदमाश उखाड़ कर ले गए. इस सूचना पर थाना अधिकारी भूपेंद्र कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले मौके पर लगी सीसीटीवी पर स्प्रे छिड़क दिया और जाते समय डीवीआर लेकर फरार हो गए. घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
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बताया जा रहा है कि एटीएम मशीन में चार लाख रुपए से ज्यादा की राशि थी. बुधवार देर रात उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना में बदमाशों ने एटीएम के अंदर घुसकर पहले शटर को बंद किया. इसके बाद एटीएम को काटकर नोट वाले हिस्से को लेकर फरार हो गए. थाना पुलिस के अनुसार बदमाशों ने घटना को करीब 30 मिनट में अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. एटीएम का बचा हुआ हिस्सा बदमाश मौके पर ही छोड़ गए. घटना के दौरान एटीएम में कोई गार्ड मौजूद नहीं था. घटना के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है.