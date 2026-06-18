ETV Bharat / state

CCTV पर छिड़का स्प्रे , फिर 30 मिनट में ATM काटकर पैसे लेकर फरार हुए बदमाश

अलवर : जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राठी बाजार में बुधवार देर रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाश एक एटीएम को उखाड़ कर ले गए. घटना की सूचना गुरुवार को स्थानीय लोगों को लगी. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिसपर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी कंपनी के एटीएम को कुछ अज्ञात बदमाश उखाड़ कर ले गए. इस सूचना पर थाना अधिकारी भूपेंद्र कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले मौके पर लगी सीसीटीवी पर स्प्रे छिड़क दिया और जाते समय डीवीआर लेकर फरार हो गए. घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.