मंगलौर में सांसी गैंग का ठग गिरफ्तार, 27 एटीएम कार्ड बरामद, ऐसे बनाता था शिकार

पुलिस की गिरफ्त में एटीएम ठग ( Photo courtesy- Haridwar Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले में मंगलौर कोतवाली पुलिस ने सांसी गैंग के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के पास से 27 एटीएम (ATM-Automated teller machine) कार्ड भी बरामद किए हैं. बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी एटीएम (ATM) के बाहर खड़ा होकर कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल देता था और पैसे निकाल कर फरार हो जाता था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. सांसी गैंग का ठग गिरफ्तार: दरअसल आगामी त्यौहारी सीजन को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर जनपद की थाना पुलिस बैंक, एटीम, ज्वैलर्स शॉप और अन्य की सघन चेकिंग अभियान चला रही है. इसी क्रम में 15 अक्टूबर बुधवार के दिन मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नारसन चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज मय चेतक के गश्त में निकले हुए थे. एटीएम कार्ड बदलता था ठग: इसी दौरान क्षेत्र में एसबीआई एटीएम (ATM) बूथ नारसन के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी. इस पर पुलिस को शक हुआ. कुछ ही देर में एटीएम (ATM) बूथ के पास खड़ा एक युवक पुलिस को अपनी बाइक के पास खड़ा देख भागने लगा. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उक्त युवक को मौके पर ही पकड़ लिया.