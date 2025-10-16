ETV Bharat / state

मंगलौर में सांसी गैंग का ठग गिरफ्तार, 27 एटीएम कार्ड बरामद, ऐसे बनाता था शिकार

सांसी गैंग का ठग एटीएम के पास अड्डा जमाता था, कम पढ़े लिखे और बुजुर्गों को पैसे निकालने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल देता

SANSI GANG FRAUDSTER ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में एटीएम ठग (Photo courtesy- Haridwar Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 8:26 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले में मंगलौर कोतवाली पुलिस ने सांसी गैंग के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के पास से 27 एटीएम (ATM-Automated teller machine) कार्ड भी बरामद किए हैं. बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी एटीएम (ATM) के बाहर खड़ा होकर कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल देता था और पैसे निकाल कर फरार हो जाता था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

सांसी गैंग का ठग गिरफ्तार: दरअसल आगामी त्यौहारी सीजन को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर जनपद की थाना पुलिस बैंक, एटीम, ज्वैलर्स शॉप और अन्य की सघन चेकिंग अभियान चला रही है. इसी क्रम में 15 अक्टूबर बुधवार के दिन मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नारसन चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज मय चेतक के गश्त में निकले हुए थे.

एटीएम कार्ड बदलता था ठग: इसी दौरान क्षेत्र में एसबीआई एटीएम (ATM) बूथ नारसन के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी. इस पर पुलिस को शक हुआ. कुछ ही देर में एटीएम (ATM) बूथ के पास खड़ा एक युवक पुलिस को अपनी बाइक के पास खड़ा देख भागने लगा. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उक्त युवक को मौके पर ही पकड़ लिया.

एटीएम ठग के पास से मिले 27 कार्ड: पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम अश्विनी (उम्र 35 वर्ष) पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रामनगर, मल्लीपुर रोड, थाना- कोतवाली सदर, जनपद-सहारनपुर, जाति सांसी बताया. इसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो आरोपी के पास से 27 अलग-अलग बैंकों के एटीएम (ATM) कार्ड बरामद हुए.

कम पढ़े लिखे और बुजुर्गों को ठगता था: जब पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मैं आज एटीएम (ATM) बदलकर लोगों से पैसे ठगने की नीयत से आया था. मैं यह काम पहले भी कर चुका हूं. आरोपी ने बताया कि हम एटीएम बूथ के अंदर बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की मदद करने के बहाने से उनका एटीएम कार्ड अपने हाथ में लेकर बादल देते हैं. फिर दूसरे एटीएम में जाकर उनके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं. आरोपी ने बताया कि मैं यहां किसी बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था. इसके बाद पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

पुलिस ने ठग को कोर्ट में पेश किया: मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि-

गश्त के दौरान सांसी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से 27 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है.
-अमरजीत सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-

ये भी पढ़ें: बुजुर्ग को 10 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, क्राइम ब्रांच अफसर बनकर ठगे ₹18.30 लाख, राजस्थान से गिरफ्तारी

