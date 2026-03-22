आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र, ‘पूरे विपक्ष के निष्कासन’ पर उठाए गंभीर सवाल
आतिशी ने आरोप लगाया कि पहले सत्र से लेकर अब तक अध्यक्ष का विपक्ष के प्रति रवैया लगातार पक्षपातपूर्ण और चिंताजनक रहा है.
Published : March 22, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव के बीच नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर हालिया घटनाक्रम पर गहरी आपत्ति जताई है. उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ सदन से बाहर किए जाने को “अलोकतांत्रिक परंपरा” बताते हुए इसकी निंदा की है. इसके साथ ही निष्कासित विधायकों को पुनः सदन में शामिल करने की मांग की है.
अपने पत्र में आतिशी ने लिखा कि विधानसभा एक ऐसा मंच है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की समान भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों की समीक्षा करे और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाए. उन्होंने याद दिलाया कि आठवीं विधानसभा के गठन के समय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से इस उम्मीद के साथ किया गया था कि सदन निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से संचालित होगा.
अध्यक्ष का रवैया चिंताजनक
आतिशी ने आरोप लगाया कि पहले सत्र से लेकर अब तक अध्यक्ष का विपक्ष के प्रति रवैया लगातार पक्षपातपूर्ण और चिंताजनक रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने या जनहित के मुद्दे उठाने पर पूरे विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष सहित, सदन से निष्कासित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने इसे अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जब पूरे विपक्ष को एक साथ सदन और उसके परिसर से बाहर कर दिया गया हो.
नई अलोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत
पत्र में आतिशी ने कहा कि इस कार्रवाई से अलोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई है, जो विधानसभा की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने इसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकारों का हनन बताया. आतिशी ने आरोप लगाया कि हालिया सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य लगातार तीन दिनों तक सदन नहीं चलने दे रहे थे, जिससे दिल्ली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी. इसके बावजूद अध्यक्ष द्वारा सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, जैसे ही विपक्ष ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, उन्हें न केवल सदन से बल्कि पूरे परिसर से बाहर कर दिया गया.
समितियों की बैठकों में भी रोका गया प्रवेश
पत्र में यह भी लिखा कि निष्कासित विधायकों को विधानसभा की विभिन्न समितियों और अन्य बैठकों में भाग लेने से भी रोका गया, जबकि इसकी पूर्व सूचना दी गई थी. आतिशी ने इसे विधायकों के संवैधानिक अधिकारों और उनकी वैधानिक जिम्मेदारियों में बाधा बताया. उन्होंने कहा कि इस कारण वे अपने विधायी कार्यों का निर्वहन नहीं कर सके, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाने की कोशिश की तो उसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताकर समिति को भेज दिया गया. उन्होंने कहा यह कदम विपक्ष की आवाज दबाने और उसकी वैधानिक भूमिका को सीमित करने की कोशिश है.
क्या है विपक्ष की मांग ?
आतिशी ने अपने पत्र में मांग की है कि निष्कासित सभी विपक्षी विधायकों को अगली बैठक में शामिल किया जाए, सदन को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए और विपक्ष को जनहित के मुद्दे उठाने का पूरा अवसर दिया जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष इन मुद्दों पर संज्ञान लेकर सदन की कार्यवाही को विधायी परंपराओं के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे.
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