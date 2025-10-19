ETV Bharat / state

प्रयागराज में अतीक के करीबी ने ATS-EVM की जमीन पर किया कब्जा, प्लॉटिंग कर बेचा, लेखपाल ने सात के खिलाफ दर्ज कराई FIR

प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद खालिद ने 2019 में अतीक के खिलाफ अगवा कर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर ओर उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर ओर उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. (Photo Credit; Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : अतीक अहमद के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर ने एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और ईवीएम गोदाम की जमीन पर प्लॉटिंग कर रिश्तेदारों को बेच दिया. लेखपाल की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया, प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद खालिद ने रसूलपुर-काशीपुर, उपरहार गांव में सार्वजनिक रास्ते और नाले की जमीन पर कब्जा कर लिया. एटीएस की जमीन पर रास्ता बनाकर प्लॉटिंग साइट से जोड़ दिया. इसके अलावा, गाटा संख्या 212 की जमीन, जो ईवीएम गोदाम के लिए दर्ज थी, उस पर प्रॉपर्टी डीलर अपने भाई और अन्य सहयोगियों की मदद से प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया.

लेखपाल सुधीर कुमार और अनूप कुमार की संयुक्त जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि जैद खालिद ने रसूलपुर-काशीपुर गांव में लगभग 0.38 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन उसने 0.48 हेक्टेयर जमीन बेच दी. यानी उसने 0.10 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन बेचकर लोगों से पैसा कमाया.

जांच में सामने आया कि जैद खालिद ने अपने भाई जसीम अहमद, राहिल सिद्दीकी, महमूद अख्तर, अबू जैद, दिलशाद और धीरेंद्र प्रताप सिंह जैसे अलग-अलग नाम पर जमीन खरीदी और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में प्लॉटिंग कर बेचना शुरू कर दिया जाएगा.

जैद खालिद ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भी कोई आदेश नहीं लिया था. ग्राम सभा के लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के बाद धूमनगंज थाने में लेखपाल ने सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध कब्जा का मुकदमा दर्द कराया.

एसीपी धूमनगंज राजेंद्र यादव ने बताया कि सभी अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. इन लोगों ने मिलकर और किन-किन लोगों को जमीन बेची है, उसके भी कागजात इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

मोहम्मद जैद खालिद का नाम उस समय सुर्खी में आया था, जब 2019 में उसने अतीक अहमद के खिलाफ अगवा कर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था. उस समय अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था. बताया जा रहा है कि जैद खालिद अतीक अहमद के शूटर के रूप में काम करता था. अतीक के काफी करीब था.

PRAYAGRAJ NEWS

