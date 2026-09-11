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अतीक अहमद के बेटे अली के काफिले में टोल प्लाजा पर बवाल, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की अर्जी

प्रयागराज: अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी से प्रयागराज लाते समय काफिले में शामिल लोगों पर टोल पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा है. इस मामले के एक आरोपी असजद मसीह ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल कोई राहत देने से इंकार कर दिया है. फतेहपुर के बड़ौरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से अभद्रता करने और बिना टोल दिए निकलने के आरोप में यह केस दर्ज कराया गया था.

पेरोल की शर्तों का हुआ खुलेआम उल्लंघन: मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डी सी सामंत की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे गलत फंसाया गया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने अदालत में दलील पेश की. उन्होंने बताया कि अली अहमद को पेरोल देते समय कोर्ट ने भीड़ न जुटाने, जुलूस न निकालने और सोशल मीडिया पर रील न बनाने जैसी कई कड़ी शर्तें लगाई थीं.

समर्थकों के काफिले ने पहुंचाया सरकारी राजस्व को नुकसान: दोनों भाइयों ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया था. इसके बावजूद झांसी से प्रयागराज लाते समय पुलिस गाड़ियों के पीछे दर्जनों समर्थकों का काफिला चलता रहा. इस काफिले में शामिल लोगों ने बड़ौरी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से गाली-गलौज की और बिना शुल्क दिए निकल गए. टोल प्लाजा के मैनेजर ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी राजस्व को चोट पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी.