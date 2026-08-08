अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में शामिल होंगे पैरोल पर रिहा हुए दोनों बेटे उमर और अली, शाहिस्ता पर टिकी पुलिस की नजरें
प्रयागराज के कसारी मंसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 12:09 PM IST
प्रयागराज/ झांसी: अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को आज सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान के जनाजे में पैरोल पर रिहा हुए अतीक अहमद के दोनों बेटे शामिल होंगे.
पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा: 21 वर्षीय अबान अहमद के शव को फिलहाल परिजनों ने डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है. उनका अंतिम संस्कार (सुपुर्द-ए-खाक) आज रात करीब 8 बजे प्रयागराज के कसारी-मंसारी स्थित पारिवारिक कब्रिस्तान में किया जाएगा. यह वही जगह है जहां अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पिता फिरोज और बेटे असद की मजारें मौजूद हैं.
फरार मां शाइस्ता परवीन पर बनी हुई है नजर: अबान की मां शाइस्ता परवीन साल 2023 से पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. अतीक अहमद और बेटे असद के समय भी वह सामने नहीं आई थीं. ऐसे में पुलिस और प्रशासन की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह अपने सबसे छोटे बेटे को आखिरी बार देखने पहुंचेंगी या नहीं. उमेश पाल हत्याकांड के बाद इनामिया शाइस्ता परवीन फरारी काट रही है. सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे आबान की मौत के बाद हटवा गांव में उसका शव पहुंचने पर दिनभर यह चर्चा होती रही कि शाइस्ता अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने आएगी. शुक्रवार सुबह जैसे ही आबान का शव हटवा गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बड़ी संख्या में बुर्कानशीं महिलाएं भी मौजूद थीं. लेकिन पुलिस की नजर हर हर तरफ है. कई लोगों ने दावा किया कि वह गुपचुप तरीके से आई और बेटे का अंतिम दीदार कर लौट गई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. पुलिस शाहिस्ता को लेकर अलर्ड मोड में है.
दोनों भाई होंगे जनाजे में शामिल: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके दोनों बड़े भाइयों, उमर और अली को अदालत से अस्थायी रिहाई (पैरोल) मिल गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें शनिवार को होने वाले जनाजे में शामिल होने की इजाजत दे दी है.
चार साल बाद जेल से बाहर दोनों भाई: लगभग चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उमर और अली जेल की सलाखों से बाहर आएंगे. उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद हैं. जुलाई 2022 में सीबीआई कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. अली अहमद झांसी जेल में हैं. प्रयागराज की अदालत में सरेंडर के बाद उन्हें स्थानांतरित किया गया था.
झांसी जेल से अली अहमद रवाना: झांसी जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर आज प्रयागराज रवाना किया गया. वह अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होगा. अली और अबान के बीच गहरा लगाव था. अबान हर महीने करीब तीन-चार बार अपने बड़े भाई से मिलने जेल आता था. सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने वाली इन मुलाकातों में लोकल इंटेलीजेंस यूनिट और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते थे.
जनाजे शामिल होने वालों पर पुलिस की नजर: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत के बाद बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अधिक अहमद के दोनों बेटे अली उमर को पैरोल तो जरूर मिल गई है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यह उन्हीं से मिल सकते हैं जिनका आदेश कॉपी में नाम होगा लेकिन पुलिस की अली और उमर से मिलने वाले हर उसे लोगों पर नजर होगी की कौन इन लोगों से मिलने आ रहा है. पुलिस की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस और सादे वर्दी में पुलिस फोर्स भीड़ के बीच यह पता लगा सकती है कि आखिरकार कौन-कौन लोग इन दोनों से मिलने आ रहे हैं. हाईकोर्ट ने उमर और अली को परिवार के सदस्यों से मुलाकात के लिए एक घंटे का समय भी दिया है. जो कि मिट्टी के बाद परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे. इस दौरान उमर और अली परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से न तो कोई बातचीत करेंगे और न ही मीडिया से मुखातिब होंगे.
कैसे हुआ हादसा: गुरुवार सुबह अबान अपने दोस्तों के साथ क्रेटा गाड़ी से झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मुलाकात करने जा रहे थे. रास्ते में अचानक सामने आए किसी जानवर को बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में अबान और उनके साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.
गाड़ी के चालान का रिकॉर्ड: जिस क्रेटा गाड़ी (UP70 FW2432) से हादसा हुआ, वह उनके एक रिश्तेदार के नाम दर्ज है. यातायात नियमों के रिकॉर्ड के अनुसार, 2022 से 2026 के बीच इस गाड़ी पर कुल 16 चालान हुए थे, जिनमें से 6 केवल निर्धारित गति से अधिक तेज गाड़ी चलाने (ओवरस्पीड) के थे.
राजनीतिक और पारिवारिक प्रतिक्रियाएं: भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है. पारिवारिक सदस्य एहजम ने गमगीन माहौल में कहा कि जो ईश्वर की अमानत थी, उसने वापस ले ली. वहीं, जेल में बंद भाई अली को जब इस हादसे की खबर मिली, तो वह पूरी रात बिलखते रहे और खाना भी नहीं खाया.
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