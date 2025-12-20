ETV Bharat / state

अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर गरजा बुलडोजर, करीबियों की प्लाटिंग ध्वस्त

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर FIR, लखनऊ रोड पर 2 बीघा प्लाटिंग भी ध्वस्त.

atiq ahmed project bulldozer action plotting close ones also demolished.
अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर गरजा बुलडोजर. (pda media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:37 AM IST

प्रयागराज: शहर में अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से पीडीए का बुलडोजर गरजा है. शुक्रवार को PDA ने माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे अलीना सिटी से जुड़ी जमीन पर बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. करीब 20 बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई जोन 2 के उपजोन 2ए क्षेत्र के अंतर्गत थाना एयरपोर्ट इलाके के बीरमपुर बक्शी स्थित अलीना सिटी में की गई.


पीडीए ने इस वजह ले लिया एक्शन: PDA के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि यहां बिना किसी स्वीकृत मानचित्र और प्राधिकरण की अनुमति के लंबे समय से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. जमीन को प्लाटों में काटकर बेचने की तैयारी चल रही थी.

एफआईआर दर्ज कराई: उन्होंने बताया कि PDA की जांच में सामने आया कि यह अवैध प्लाटिंग इमरान, जुबेर मोहम्मद उर्फ पप्पू, शौक मोहम्मद उर्फ मुन्ना बिड़ि उर्फ मुन्ना हिन्द सवार सहित अन्य लोगों द्वारा कराई जा रही थी. इन्हें माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है. जोनल अधिकारी के नेतृत्व में PDA की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे अवैध विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया. अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है. PDA ने इससे एक दिन पहले 18 दिसंबर को भी इसी क्षेत्र में कार्रवाई की थी.

अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई: पीडीए ने इसके अलावा शुक्रवार को लखनऊ रोड पर नवजीवन हॉस्पिटल के सामने लगभग 2 बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया. इस मामले में भी FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.


एक्शन जारी रहेगा: कार्रवाई के दौरान संबंधित जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लेखपाल, सुपरवाइजर, PDA प्रवर्तन टीम के सदस्य और थाना एयरपोर्ट तथा थाना फाफामऊ की पुलिस बल मौजूद रहा. PDA अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि माफिया या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

