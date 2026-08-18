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भारी बारिश के कारण एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया स्थगित, 1,037 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

रांची में लगातार और भारी बारिश के कारण एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई है.

Athletics selection process affected by heavy rain in Ranchi
एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 7:06 PM IST

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रांचीः 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के चयन की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में रांची के खेलगांव स्थित विभिन्न स्टेडियम में मंगलवार को दूसरे चरण की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में तीन खेलों के कुल 1,037 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें 920 बालिका और 117 बालक खिलाड़ी शामिल रहे.

Athletics selection process affected by heavy rain in Ranchi
खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

मंगलवार को ताइक्वांडो, कबड्डी और निशानेबाजी के खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. ताइक्वांडो के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग में कुल 255 खिलाड़ियों ने भाग लिया. वहीं कबड्डी के तीन आयु वर्गों में 595 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. निशानेबाजी के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग में कुल 185 खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल हुए.

खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है. चयन प्रक्रिया में निर्धारित आयु वर्ग, पात्रता और खेल से संबंधित मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है. विभिन्न खेलों में बड़ी संख्या में स्कूली खिलाड़ियों के पहुंचने से खेलगांव परिसर में दिनभर गतिविधियां बनी रहीं.

Athletics selection process affected by heavy rain in Ranchi
एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

भारी बारिश ने बदला एथलेटिक्स का कार्यक्रम

इधर, रांची में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई है. 18 अगस्त को निर्धारित बालिका वर्ग की एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया. मौसम की स्थिति को देखते हुए 19 अगस्त को प्रस्तावित बालक वर्ग की एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है. एथलेटिक्स की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. आयोजकों के अनुसार, खिलाड़ियों की सुरक्षा और चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. संशोधित तिथि जारी होने के बाद खिलाड़ियों को इसकी जानकारी दी जाएगी.

Athletics selection process affected by heavy rain in Ranchi
एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

19 अगस्त को इन खेलों की चयन प्रक्रिया

बुधवार, 19 अगस्त को शतरंज, ताइक्वांडो बालक और कबड्डी बालक वर्ग की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. निर्धारित पात्रता और आयु वर्ग में आने वाले स्कूली खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगे. आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने खिलाड़ियों से समय पर निर्धारित स्थल पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है.

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जारी है चयन

कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग ने कहा कि झारखंड से राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और मापदंडों के आधार पर कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखने के बाद योग्य खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. मौसम के कारण एथलेटिक्स की प्रक्रिया स्थगित हुई है, जिसकी संशोधित तिथि जल्द जारी की जाएगी.

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एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न खेलों में चुने गए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे.

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