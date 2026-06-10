छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई खिलाड़ी खेलेंगे मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप,16 से 26 जून तक होगा आयोजन

छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई खिलाड़ी खेलेंगे मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप,16 से 26 जून तक होगा आयोजन
छत्तीसगढ़ के 4 म्यूथाई खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप खेलने के लिए मलेशिया जाएंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 6:50 PM IST
रायपुर : सीनियर वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप मलेशिया के कुआलालंपुर में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ से 2 महिला और 2 पुरुष म्यूथाई खिलाड़ियों का चयन किया गया है. भारत में मान्यता प्राप्त संस्था यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इण्डिया (UMAI) सीनियर महिला-पुरूष 23 वर्ष और 23 वर्ष से ऊपर वर्ग की IFMA दल बनाया गया है.
16 जून को रवाना होगा दल
भारतीय म्यूथाई दल म्यूथाई फेडरेशन के महासचिव श्रीराम चौधरी राजस्थान के नेतृत्व में 16 जून 2026 की रात 30 सदस्यीय सीनियर वर्ग और 18 सदस्यीय स्कूल विद्यार्थियों का भारतीय म्यूथाई दल कोलकाता से मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए रवाना होगा.
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भी खेल में लेंगे हिस्सा
छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि छत्तीसगढ़ खेल जगत के लिए अत्यन्त गर्व का विषय है कि उक्त दोनों अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए छत्तीसगढ़ से 2 महिला कुमारी टिकेश्वरी साहू और कुमारी समिधा अग्रवाल और 2 पुरुष युवराज सिंह और प्रवीण कृष्ण जायसवाल इस तरह से 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 26 जून 2026 तक और वर्ल्ड स्कूल गेम्स का आयोजन 17 - 21 जून 2016 तक मलेशिया कुआलालंपुर में ही किया जा रहा है- अनीस मेनन, महासचिव छत्तीसगढ़ म्यूथाई संघ
कुमारी टिकेश्वरी साहू
पांच बार की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैम्पियन रायपुर की कुमारी टिकेश्वरी साहू खेल एवं युवा कल्याण दंतेवाड़ा पूर्व में भी 4 बार अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए पदक जीत चुकी है. वर्तमान में यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (UMAI) की नेशनल कोच है.
युवराज सिंह
पांच बार के राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैम्पियन बस्तर जगदलपुर के युवराज सिंह भी 5 बार अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर पदक जीते हैं. एशियन यूथ गेम्स 2025 बहरीन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इस बार भी ये दोनों खिलाड़ी क्रमशः IFMA वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड स्कूल गेम्स हेतू चयनित हुए है.
11वीं कक्षा की रायपुर की कुमारी समिधा अग्रवाल और प्रवीण कृष्ण जायसवाल विगत दो वर्षों से अपने अपने वजन वर्ग के नेशनल चैंपियन होने के कारण क्रमशः वर्ल्ड स्कूल गेम्स और IFMA वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए है.
वर्ल्ड स्कूल म्यूथाई चैंपियनशिप में स्कूलों में अध्ययनरत 12 पुरुष, 5 महिला कुल 17 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो 18 वर्ष के अंदर है. इनके साथ 1 कोच भी जाएंगे. इस तरह 18 सदस्यीय स्कूली दल भाग लेगा.
राज्य म्यूथाई संघ का अनुरोध
इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगभग ढाई लाख रुपए से अधिक का व्यय प्रति खिलाड़ी अनुमानित हैं, जिसे खिलाड़ी स्वयं के स्त्रोत से फेडरेशन को भुगतान करेंगे.राज्य म्यूथाई संघ ने खेल प्रेमियों से छत्तीसगढ़ के चयनित चारों खिलाड़ियों को यथासंभव अधिकतम आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है. ताकि उसकी खेल प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच मिल सके और देश के लिए पदक जीत सके.
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