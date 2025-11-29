ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स में उमड़ा स्वाद का मेला, दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने की हरियाणा के हेल्दी और टेस्टी ज़ायके की तारीफ

शाकाहारी खिलाड़ियों के लिए विशेष मेनू: इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों के स्वाद व खानपान को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार किया जा रहा है.दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों के खिलाड़ियों के लिए वेज और नॉन-वेज व्यंजन दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं, शाकाहारी खिलाड़ियों में मूंग दाल का हलवा विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है. खिलाड़ियों को खाने के बाद मीठे में रसगुल्ला, मूंग दाल रायता, पोहा, दूध और अन्य सुपाच्य खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें डाइट को लेकर कोई परेशानी न हो.

भिवानी: खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए जैसे अच्छे मैदान की जरूरत होती है, वहीं संतुलित व पौष्टिक आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की खुराक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. देश के सभी राज्यों से पहुंचे कुल 1599 खिलाड़ियों के लिए प्रतिदिन उनकी पसंद और जरूरत के अनुसार अलग-अलग मेनू तैयार किया जा रहा है.

जानें क्या बोलीं जिला शिक्षा अधिकारी: जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि “69वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के भोजन और व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है. हमारा प्रयास है कि हर खिलाड़ी को उसके स्वाद और जरूरत के मुताबिक पौष्टिक डाइट मिले.भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखा गया है, ताकि खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ अपने खेल का प्रदर्शन कर सकें.”

खिलाड़ियों ने की हरियाणा के हेल्दी और टेस्टी ज़ायके की तारीफ (ETV Bharat)

खिलाड़ियों की मांग के अनुसार दिया जा रहा भोजन: इस बारे में भोजन प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि, "प्रतियोगिता के लिए उनकी टीम को भोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रतिदिन खिलाड़ियों को सुबह नाश्ते में पोहा और 300 एमएल दूध, जबकि लंच में दो अंडे और उनकी जरूरत के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. आज के मेनू में रसगुल्ला, मूंग दाल हलवा, रायता, सलाद और पूरी शामिल हैं.खिलाड़ियों की मांग के अनुसार चिकन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे नॉन-वेज पसंद करने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती."

हरियाणा के हेल्दी और टेस्टी ज़ायके की तारीफ (ETV Bharat)

हरियाणा का दूध-दही खिलाड़ियों की पहली पसंद: जम्मू से आई खिलाड़ी ने कहा कि, "हरियाणा में बहुत अच्छा लग रहा है. भिवानी काफी अच्छी जगह है.हरियाणा में हमें मिलने वाला दूध और दही बहुत पसंद आ रहा है. यहां का भोजन स्वादिष्ट है और हमारी बॉडी की जरूरत के अनुसार है. खुराक पूरी तरह से पौष्टिक है, जिससे खेल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल रही है.”

राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स में उमड़ा स्वाद का मेला (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को भा रही व्यवस्था: वहीं, अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने कहा कि, “यहां भोजन की व्यवस्था अच्छी है. हर राज्य की पसंद और खानपान को देखते हुए अलग-अलग व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं. दक्षिण भारतीय, पहाड़ी राज्यों और अन्य प्रांतों के खिलाड़ियों को भी उनकी पसंद के अनुसार वेज व नॉन-वेज भोजन मिल रहा है. मूंग दाल का हलवा और मिठाई खिलाड़ियों को काफी पसंद आ रही है. कुल मिलाकर यहां की संस्कृति, मेहमाननवाजी और भोजन सभी शानदार हैं.”

