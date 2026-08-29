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राष्ट्रीय खेल दिवस पर छलका खिलाड़ियों का दर्द, सरकार से मदद की गुहार

धनबाद: मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर धनबाद में खिलाड़ियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया. निजी होटल में आयोजित समारोह में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने खिलाड़ियों को अंगवस्त्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

खिलाड़ियों ने साझा की परेशानी

सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं. राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता कुमारी ने कहा कि देश और राज्य के लिए कई मेडल जीतने के बावजूद उनके घर की स्थिति आज भी नहीं बदली है. वहीं पैरा एथलीट खिलाड़ियों ने सरकार से नौकरी और रोजगार के साथ खेल के क्षेत्र में बेहतर सहयोग की मांग की. मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया. साथ ही इस दौरान कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया, लेकिन सम्मान की इस तस्वीर के पीछे खिलाड़ियों का संघर्ष भी सामने आया.

समस्या साझा करते खिलाड़ी और विधायक राज सिन्हा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरकार से सहयोग करने की गुहार

राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता कुमारी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल जीते हैं, लेकिन देश के लिए खेलते हुए कई पदक जीतने के बावजूद उनके घर की आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है. संगीता ने कहा कि हमने राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करते हुए कई मेडल जीते, लेकिन घर की जो स्थिति है, वह पहले की तरह ही है. सरकार से बोल-बोलकर थक गई हूं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला.

खिलाड़ी को सम्मानित करते विधायक राज सिन्हा. (फोटो-ईटीवी भारत)

संगीता की तरह पैरा एथलीट खिलाड़ियों ने भी सरकार से सहयोग की गुहार लगाई. खिलाड़ियों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच वे लगातार मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है.