ETV Bharat / state

रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिपः 28 राज्यों के प्रतिभागी दिखाएंगे दम, 650 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला

प्रेस वार्ता करते साइकलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिद्धू-कान्हू वेलोड्रोम में 30 अक्टूबर से राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज होगा.

4 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट अपनी रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन करेंगे. इसमें 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता में 28 संबद्ध राज्यों के अलावा सर्विसेज और ऑल इंडिया पुलिस की टीमें हिस्सा लेंगी. आयोजकों के अनुसार, इसमें करीब 650 खिलाड़ियों और अन्य प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है.