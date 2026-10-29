रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिपः 28 राज्यों के प्रतिभागी दिखाएंगे दम, 650 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला
रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 8:38 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिद्धू-कान्हू वेलोड्रोम में 30 अक्टूबर से राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज होगा.
4 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट अपनी रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन करेंगे. इसमें 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता में 28 संबद्ध राज्यों के अलावा सर्विसेज और ऑल इंडिया पुलिस की टीमें हिस्सा लेंगी. आयोजकों के अनुसार, इसमें करीब 650 खिलाड़ियों और अन्य प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है.
इस प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेन्द्र कुमार पाठक ने तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से साइकिलिस्ट पहुंचेंगे. अलग-अलग आयु वर्गों के खिलाड़ियों के बीच होने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिभागी अपनी पूरी क्षमता के साथ उतरेंगे.
छह दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता
राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन 30 अक्टूबर की शाम खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम में किया जाएगा, ये प्रतियोगिता 4 नवंबर तक चलेगी. छह दिनों तक होने वाले मुकाबलों में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के साइकिलिस्ट भाग लेंगे. देश के विभिन्न राज्यों की टीमों की मौजूदगी से प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.
आयोजन की तैयारियां पूरी करने में जुटा संघ
झारखंड साइकिलिंग संघ की ओर से प्रतियोगिता के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए तैयारियां की गई हैं. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश के अन्य राज्यों के साइकिलिस्टों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा. रांची में इस आयोजन से झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने का भी मौका मिलेगा.
प्रेस वार्ता में तकनीकी पदाधिकारियों के चीफ गुरनाम सिंह, रेस डायरेक्टर वीएन सिंह, झारखंड साइकिलिंग संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, ओडिशा साइकिलिंग संघ के महासचिव प्रशन्न राउत, झारखंड साइकिलिंग संघ के उपाध्यक्ष रितेश झा और सुरजीत कुमार उपस्थित रहे.
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