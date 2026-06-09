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वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप: स्वर्ण जीतकर रांची लौटे रोशन थापा

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर रांची लौटे खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया.

Athlete welcomed back to Ranchi after winning gold at World Yogasana Championship
वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में सफल होने पर जश्न मनाते खिलाड़ी (सौ. (IANS))
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
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रांचीः अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड और देश का नाम रोशन करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रोशन थापा का मंगलवार को रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड, रांची जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया.

विश्वस्तरीय इस प्रतियोगिता में 78 देशों के लगभग 400 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. कड़े मुकाबलों के बीच रोशन थापा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि को झारखंड के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि योगासन खेल में राज्य के खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान लगातार मजबूत हो रही है.

रांची एयरपोर्ट पर आयोजित स्वागत समारोह में योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष मनोज तिवारी, सचिव चंदू कुमार, कोषाध्यक्ष प्रशांत सिंह और मुख्य सलाहकार विपिन पांडेय विशेष रूप से मौजूद रहे. सभी पदाधिकारियों ने रोशन थापा को सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया.

इस अवसर पर रांची जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. संतोषी साहू, सचिव डॉ. एस.के. घोषाल, कार्यकारी अध्यक्ष पी.पी. तिवारी, कोषाध्यक्ष राहुल सिंह, आर्य प्रहलाद भगत, रूपेश केसरी, शंकर राणा, चैताली मुखर्जी, पूजा सिंह, राहुल रंजन, सुजीत, प्रदीप साहू, अजय कुमार महतो, अम्या अंशु, उषा शर्मा, मधु शर्मा, ऋतिका जोशी, मनीषा, पवन नंद, राम गंगाधर महतो, शत्रुघ्न, मनीषा सिंह, अनिशका, शिवराज बेबी, आरती पांडेय सहित बड़ी संख्या में सदस्य और खेल प्रेमी उपस्थित रहे.

योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि रोशन थापा ने विश्व मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का गौरव बढ़ाया है. यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे राज्य और योगासना खेल के लिए सम्मान की बात है. उनकी सफलता आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी. हमें विश्वास है कि भविष्य में भी झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करते रहेंगे.

वहीं, रांची जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. संतोषी साहू ने कहा कि रोशन की उपलब्धि यह साबित करती है कि यदि खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे विश्व स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं.

स्वर्ण पदक विजेता रोशन थापा ने स्वागत से अभिभूत होकर सभी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके प्रशिक्षकों, परिवार, एसोसिएशन और झारखंडवासियों के सहयोग का परिणाम है. उन्होंने भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए और पदक जीतने का संकल्प व्यक्त किया.

रोशन थापा की इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत में खुशी की लहर है. खेल प्रेमियों का मानना है कि उनकी सफलता झारखंड के युवाओं को योगासना और अन्य खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी तथा राज्य में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करेगी.

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