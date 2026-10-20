30 अक्टूबर को एथलीट सीमा कुमारी होंगी सम्मानित, CM सुक्खू का जताया आभार
एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को डीएसपी पद मिलने की उम्मीद, लंबित इनामी राशि जारी होने का भी इंतजार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:10 PM IST
चंबा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली चंबा की उड़नपरी एवं एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा कुमारी को 30 अक्टूबर को शिमला में सम्मानित किया जाएगा. इसको लेकर सीमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है.
30 अक्टूबर को शिमला में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह
सीमा कुमारी ने बताया कि 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाले खिलाड़ी सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए वह शिमला रवाना होंगी. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा. उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनकी खेल उपलब्धियों के लिए इनामी राशि के साथ-साथ पद को लेकर भी सकारात्मक जानकारी मिल सकती है. हालांकि डीएसपी पद और लंबित इनामी राशि को लेकर अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सीमा कुमारी को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है. अब सभी की नजरें 30 अक्टूबर को होने वाले समारोह पर रहेंगी.
एथलीट सीमा कुमारी ने कहा, "एशियाई खेलों में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मानित करने की पहल सराहनीय है. इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद".
सीमा कुमारी ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और पदक जीतना गौरव की बात होती है. इसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और अनेक चुनौतियों का सामना करने का संघर्ष छिपा होता है. ऐसे में जब प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देती है और उन्हें सम्मानित करती है, तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है. साथ ही प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है.
उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना उनके लिए गर्व का क्षण रहा है. इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार, प्रशिक्षकों और उन सभी लोगों का योगदान है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला बनाए रखा. प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित होने वाला सम्मान समारोह उनके लिए भी विशेष महत्व रखता है.
DSP पद मिलने की उम्मीद, सीएम के आश्वासन पर टिकी नजरें
सीमा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें डीएसपी पद देने का भरोसा भी दिया है. इस आश्वासन को लेकर वह काफी उम्मीदें लगाए बैठी हैं. खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि वे भविष्य में भी देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी मेहनत और लगन से अपना प्रदर्शन जारी रख सकें.
सीमा कुमारी की उपलब्धियों को देखते हुए डीएसपी पद को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए भरोसे को वह अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मान रही हैं. अब उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार की ओर से इस संबंध में आगे क्या निर्णय लिया जाता है. यदि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है, तो यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होने के साथ-साथ प्रदेश के उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का विषय होगा, जो खेलों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं.
लंबित इनामी राशि मिलने की भी उम्मीद
सीमा कुमारी ने यह भी उम्मीद जताई कि उनकी पिछली कई प्रतियोगिताओं से संबंधित लंबित इनामी राशि भी जल्द जारी की जाएगी. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से सम्मान और पुरस्कार की घोषणा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन समय पर इनामी राशि मिलना भी उतना ही जरूरी है. खिलाड़ी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास करते हैं और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए काफी मेहनत करते हैं. ऐसे में प्रतियोगिताओं में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए घोषित पुरस्कार राशि समय पर मिलने से उन्हें अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है. सीमा कुमारी को भी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनकी लंबित इनामी राशि जारी करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी.
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