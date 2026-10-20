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30 अक्टूबर को एथलीट सीमा कुमारी होंगी सम्मानित, CM सुक्खू का जताया आभार

अंतरराष्ट्रीय एथलीट सीमा कुमारी ( ETV Bharat )

चंबा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली चंबा की उड़नपरी एवं एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा कुमारी को 30 अक्टूबर को शिमला में सम्मानित किया जाएगा. इसको लेकर सीमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है.

30 अक्टूबर को शिमला में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह