छत्तीसगढ़ के एथलीट अनिमेष कुजूर ने फेडरेशन कप में रचा इतिहास, बनाया नेशनल रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई एंट्री
छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेष कुजूर ने नेशनल लेवल पर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 24, 2026 at 7:25 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र अनिमेष कुजूर ने बड़ी सफलता अर्जित की है. उन्होंने गांव की गलियों से निकलकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 तक छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है. फेडरेशन कप में अनिमेष कुजूर ने अपनी चमक बिखेरी है. उन्होंने 10.15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही अनिमेष ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए भी सफलतापूर्वक क्वालीफाई कर लिया है.
कड़े संघर्ष और मेहनत से पाया मुकाम
अनिमेष कुजूर ने यह शानदार सफलता कड़ी मेहनत और संघर्ष से हासिल की है. बेहद कम और सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक स्थिति में अनिमेष कुजूर ने यह कामयाबी दर्ज की है. विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, जशपुर की माटी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफर तय करना उनके संघर्ष और मेहनत को दर्शाता है.
मंत्री राजेश अग्रवाल ने दी बधाई
अनिमेष कुजूर की इस सफलता से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई है. इस ऐतिहासिक कामयाबी पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनिमेष कुजुर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अनिमेष कुजूर ने छत्तीसगढ़ का नाम वैश्विक स्तर पर रौशन किया है.
अनिमेष की यह सफलता प्रदेश के लाखों उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत बनेगी. राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे- राजेश अग्रवाल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में उत्साह और गर्व का माहौल
अनिमेष की इस सफलता ने पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न और गर्व का माहौल पैदा कर दिया है. खेल प्रेमियों, युवा संगठनों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अनिमेष की सफलता को छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम पल बताया है. उनकी इस सफलता से प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी.