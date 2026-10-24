एशियन गेम्स कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर का गृह जिले में स्वागत, जशपुर में युवाओं से की अपील, कहा- नशे से रहें दूर
युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अनिमेष को बाजारडांड़ होते हुए कुनकुरी बस स्टैंड तक पहुंचाया. गृह जिले में स्नेह और सम्मान पाकर हुए भावुक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 7:35 PM IST
जशपुरनगर. एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर शनिवार को अपने गृह जिले पहुंचे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले जशपुर के धावक का भव्य स्वागत हुआ. रायपुर से अंबिकापुर होते हुए जशपुर पहुंचे अनिमेष का कुनकुरी के गिनाबहार स्थित अटल चौक पर जिलेवासियों ने स्वागत किया. इस दौरान उनके माता-पिता रीना कुजूर और अमृत कुजूर भी साथ रहे. अपने गृह जिले में मिले स्नेह और सम्मान से अनिमेष के साथ उनके अभिभावक भी भावुक नजर आए.
बाइक रैली भी निकाली गई
गिनाबहार में स्वागत के बाद युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अनिमेष को बाजारडांड़ होते हुए कुनकुरी बस स्टैंड तक पहुंचाया. अनिमेष ने कहा कि देश के लिए खेलना और पदक जीतना हर युवा का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और पूरी लगन जरूरी है. सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य तय करना और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है. युवाओं को भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
नशे से दूर रहने की अपील
यहां आयोजित आमसभा में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाता है. इसका असर केवल युवा के अपने जीवन पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी पड़ता है. इसलिए युवाओं को नशे से बचते हुए अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए.
आगामी प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना लक्ष्य
अपने आगामी खेल लक्ष्यों की चर्चा करते हुए अनिमेष कुजूर ने कहा कि अगले साल होने वाले एशियन गेम्स और सिटी चैंपियनशिप के साथ वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करना उनका लक्ष्य है. वे इन प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से तैयारी कर रहे हैं.
घुईटांगर से अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स तक का सफर
अनिमेष कुजूर का जन्म 2 जून 2003 को जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम घुईटांगर में हुआ. उनकी प्रारंभिक शिक्षा जशपुर और अंबिकापुर में हुई. इसके बाद उन्होंने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में धावक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया. कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.
200 मीटर में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
अनिमेष ने 31 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुनी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ 20.32 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद 10 जुलाई 2026 को उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत समय दर्ज किया.
वर्ष 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के पहले पुरुष धावक बने. उनकी उपलब्धियां जशपुर जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. गृह जिले में उनके आगमन और सम्मान ने स्थानीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने का संदेश दिया.