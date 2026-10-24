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एशियन गेम्स कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर का गृह जिले में स्वागत, जशपुर में युवाओं से की अपील, कहा- नशे से रहें दूर

एशियन गेम्स कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर का गृह जिले में स्वागत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर शनिवार को अपने गृह जिले पहुंचे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले जशपुर के धावक का भव्य स्वागत हुआ. रायपुर से अंबिकापुर होते हुए जशपुर पहुंचे अनिमेष का कुनकुरी के गिनाबहार स्थित अटल चौक पर जिलेवासियों ने स्वागत किया. इस दौरान उनके माता-पिता रीना कुजूर और अमृत कुजूर भी साथ रहे. अपने गृह जिले में मिले स्नेह और सम्मान से अनिमेष के साथ उनके अभिभावक भी भावुक नजर आए.

एथिलिट अनिमेष कुजूर का जशपुर जिले में स्वागत, युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बाइक रैली भी निकाली गई गिनाबहार में स्वागत के बाद युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अनिमेष को बाजारडांड़ होते हुए कुनकुरी बस स्टैंड तक पहुंचाया. अनिमेष ने कहा कि देश के लिए खेलना और पदक जीतना हर युवा का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और पूरी लगन जरूरी है. सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य तय करना और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है. युवाओं को भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए.