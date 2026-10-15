ETV Bharat / state

अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : सुनीता बैंसला मिलीं भौंडा गांव के परिवारों से, बताया, 'डरी हुई हैं महिलाएं, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित'

भौंडा गांव के परिवारों से मिली सुनीता बैंसला ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मामले के बाद कर्नल किरोड़ी बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला ने गांव की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. सुनीता के मुताबिक, डर के माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई, खेती और दूध की बिक्री प्रभावित हुई है. ग्रामीणों के ट्रैक्टर जब्त होने और रिश्तेदारों के गांव आने से कतराने के कारण भी मुश्किलें बढ़ी हैं. सुनीता बैंसला ने कहा कि महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए हैं. सुनीता बैंसला ने इन समस्याओं को एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सिंह के सामने रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और गांव में सामान्य जनजीवन बहाल कराने की मांग की.