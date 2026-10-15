अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : सुनीता बैंसला मिलीं भौंडा गांव के परिवारों से, बताया, 'डरी हुई हैं महिलाएं, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित'
सुनीता बैंसला ने एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सिंह से महिलाओं की सुरक्षा और गांव में सामान्य जनजीवन बहाल कराने की मांग की.
Published : October 15, 2026 at 9:06 PM IST
भरतपुर : वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मामले के बाद कर्नल किरोड़ी बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला ने गांव की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. सुनीता के मुताबिक, डर के माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई, खेती और दूध की बिक्री प्रभावित हुई है. ग्रामीणों के ट्रैक्टर जब्त होने और रिश्तेदारों के गांव आने से कतराने के कारण भी मुश्किलें बढ़ी हैं. सुनीता बैंसला ने कहा कि महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए हैं. सुनीता बैंसला ने इन समस्याओं को एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सिंह के सामने रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और गांव में सामान्य जनजीवन बहाल कराने की मांग की.
'रिश्तेदार गांव आने से कतरा रहे' : गांव की महिलाओं से मुलाकात के बाद सुनीता बैंसला ने बताया कि गांव में भय का माहौल होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. दूध बेचने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और रिश्तेदारों के गांव आने से भी लोग कतरा रहे हैं. खेती के काम पर भी असर पड़ा है, क्योंकि ग्रामीणों के ट्रैक्टर जब्त होने के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि गांव में पुरुषों की गैर–मौजूदगी के चलते महिलाओं और परिवारों के सामने रोजमर्रा के कामकाज को संभालने की चुनौती भी है.
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एडिशनल एसपी से मिलकर उठाई समस्याएं : सुनीता बैंसला ने बताया कि गांव में महिलाओं से मुलाकात के बाद उन्होंने एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सिंह से मिलकर वहां की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि महिलाओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए और बच्चों को स्कूल जाने में किसी तरह की बाधा नहीं आए. साथ ही दूध विक्रेताओं को गांव में आकर दूध ले जाने और उसे बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया दोबारा सामान्य कराने की व्यवस्था की जाए.
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'तलाशी के दौरान महिला कांस्टेबल रहेगी साथ' : उन्होंने यह भी कहा कि रिश्तेदारों और अन्य लोगों को गांव आने-जाने में डर महसूस नहीं होना चाहिए. खेती के लिए यदि ट्रैक्टर की जरूरत हो और रिश्तेदार ट्रैक्टर लेकर गांव आएं, तो कृषि कार्य फिर से शुरू करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. सुनीता बैंसला ने बताया कि एडिशनल एसपी धर्मेंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस ग्रामीणों की सामान्य दिनचर्या बहाल करने में अनावश्यक बाधा नहीं डालेगी. उन्होंने लोगों से अफवाहें और झूठी खबरें नहीं फैलाने की अपील किए जाने की बात भी कही. पुलिस की ओर से यह भरोसा भी दिया गया कि घरों में तलाशी जैसी कार्रवाई के दौरान महिला कांस्टेबल को साथ रखा जाएगा.
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'महिलाओं ने की शिकायतें' : सुनीता बैंसला ने बताया कि गांव की महिलाओं ने मुलाकात के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी शिकायतें रखीं. महिलाओं का यह भी कहना था कि गांव में आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाने की बात कहे जाने से रिश्तेदार और परिचित यहां आने से डर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों की पहचान करना और उन्हें तलाशना है, लेकिन कार्रवाई के दौरान महिलाओं और परिवारों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने ग्रामीणों की इन शिकायतों को पुलिस अधिकारियों के सामने रखा.
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अफवाह नहीं फैलाने की अपील : वहीं, भौंडा गांव मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव ने नागरिकों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर असत्य, भ्रामक और फर्जी खबरें प्रसारित करने से बचें तथा समाज में सकारात्मकता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें. पुलिस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रख रही है. यादव ने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने, झूठी जानकारी साझा करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.