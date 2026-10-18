अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: ड्यूटी में लापरवाही पर एसपी राजेश मीणा का एक्शन, वैर थाने के कांस्टेबल पर गिरी गाज
अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर वैर थाने का कांस्टेबल पवन कुमार निलंबित.
Published : October 18, 2026 at 7:03 AM IST
भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड से जुड़े भौंडा प्रकरण में पुलिस विभाग ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है. वैर थाना में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पवन कुमार थाने में असूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि भौंडा प्रकरण में कांस्टेबल समय पर सूचना नहीं दे पाए थे. इसे ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.
असूचना अधिकारी की भूमिका में थे पवन कुमार : वैर थाना में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार असूचना अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. पुलिस व्यवस्था में असूचना से जुड़ी जिम्मेदारियों के तहत क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना अहम होता है. भौंडा प्रकरण में समय पर सूचना नहीं मिलने को विभाग ने गंभीरता से लिया और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया.
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एसपी राजेश मीणा ने बताया कि पवन कुमार की ओर से समय पर सूचना नहीं दिए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है. विभागीय स्तर पर इस कदम से स्पष्ट है कि संवेदनशील मामलों में सूचना संकलन और अधिकारियों तक उसे समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है.
पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर 11 अक्टूबर की रात को वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित क्रेशर परिसर में हमला हुआ था. हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया. भौंडा गांव में क्रेशर की लीज बंद कराने की मांग को लेकर लंबे समय से विवाद और धरना चल रहा था. इसी विवाद के बीच पूर्व विधायक पर हमला हुआ. मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
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