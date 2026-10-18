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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: ड्यूटी में लापरवाही पर एसपी राजेश मीणा का एक्शन, वैर थाने के कांस्टेबल पर गिरी गाज

असूचना अधिकारी कांस्टेबल सस्पेंड ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड से जुड़े भौंडा प्रकरण में पुलिस विभाग ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है. वैर थाना में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पवन कुमार थाने में असूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि भौंडा प्रकरण में कांस्टेबल समय पर सूचना नहीं दे पाए थे. इसे ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.

असूचना अधिकारी की भूमिका में थे पवन कुमार : वैर थाना में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार असूचना अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. पुलिस व्यवस्था में असूचना से जुड़ी जिम्मेदारियों के तहत क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना अहम होता है. भौंडा प्रकरण में समय पर सूचना नहीं मिलने को विभाग ने गंभीरता से लिया और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया.