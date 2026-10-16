ETV Bharat / state

अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अलावा पूरा गांव फरार, पुलिस की 35 टीमें कर रहीं तलाश

सूना पड़ा भौंडा गांव ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के बाद वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में हालात बदल गए हैं. घटना में संलिप्तता के संदेह और पुलिस कार्रवाई के बीच गांव के अधिकांश पुरुष फरार हैं. जबकि पीछे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह गए हैं. इधर, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान तेज करते हुए 35 टीमें मैदान में उतारी हैं. वहीं मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. आईजी डॉ प्रीति चंद्रा ने पुलिस प्रताड़ना के आरोपों को गलत बताया है.