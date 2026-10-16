अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अलावा पूरा गांव फरार, पुलिस की 35 टीमें कर रहीं तलाश
आईजी ने कहा कि पूछताछ या जानकारी के लिए किसी महिला से बातचीत को प्रताड़ना के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए.
Published : October 16, 2026 at 3:04 PM IST
भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के बाद वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में हालात बदल गए हैं. घटना में संलिप्तता के संदेह और पुलिस कार्रवाई के बीच गांव के अधिकांश पुरुष फरार हैं. जबकि पीछे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह गए हैं. इधर, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान तेज करते हुए 35 टीमें मैदान में उतारी हैं. वहीं मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. आईजी डॉ प्रीति चंद्रा ने पुलिस प्रताड़ना के आरोपों को गलत बताया है.
'30 से 35 पुलिस टीमें कर रहीं कार्रवाई' : आईजी डॉ प्रीति चंद्रा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रही है. पहले 25 से 30 टीमें लगाई गई थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर करीब 30 से 35 कर दी गई है. पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि गुरुवार को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा था. शुक्रवार सुबह मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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'गांव के अधिकांश पुरुष फरार' : घटना के बाद भौंडा गांव के हालात पर आईजी ने कहा कि फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन घटना में शामिल रहे लोगों के गांव से फरार होने के कारण अधिकांश पुरुष वहां मौजूद नहीं हैं. गांव में मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह गए हैं. आईजी ने बताया कि पुलिस का ध्यान आरोपियों को पकड़ने और मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी.
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पुलिस प्रताड़ना के आरोपों को बताया गलत : घटना के बाद पुलिस पर ग्रामीणों को परेशान करने के आरोपों और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के संबंध में आईजी ने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने पुलिस द्वारा महिलाओं को परेशान किए जाने संबंधी आरोपों को गलत बताया. आईजी ने कहा कि गांव में पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल तैनात की गई हैं. पुलिस जब भी किसी से पूछताछ करती है या घटना के संबंध में जानकारी जुटाती है, तो इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं से बातचीत करते समय उनकी सुरक्षा और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
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'पूछताछ या बातचीत प्रताड़ना नहीं' : उन्होंने कहा कि यदि पुलिस केवल पूछताछ या जानकारी जुटाने के लिए किसी महिला से बातचीत करती है, तो इसे प्रताड़ना के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए. पुलिस की ओर से कानून के दायरे में रहकर ही जानकारी जुटाई जा रही है. आईजी डॉ प्रीति चंद्रा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पुलिस कार्रवाई को लेकर फैल रही सूचनाओं पर भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर आपराधिक घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की संलिप्तता सामने आई है. ऐसे में पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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'अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई ' : उन्होंने चेतावनी दी कि घटना के बाद या पुलिस कार्रवाई के दौरान यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी, झूठी खबर या अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. आईजी ने आमजन से अपील की कि वे बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को प्रसारित न करें और भ्रामक खबरों से बचें. पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है और कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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