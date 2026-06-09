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अटलपुरम टाउनशिप आगरा : 462 भूखंडों के लिए 15 जून तक कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूं करें आवेदन

आवेदक 15 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. जिसमें सबसे अधिक 198 भूखंड एचआईजी श्रेणी और 171 भूखंड सुपर एचआईजी श्रेणी के हैं.

Atalpuram Township Agra
अटलपुरम टाउनशिप आगरा : 462 भूखंडों के लिए 15 जून तक कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:33 AM IST

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आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की अटलपुरम टाउनशिप योजना में 462 आवासीय भूखंडों की बिक्री का पंजीकरण चालू है. यह फेस-1, 2 और 3 में शेष रह गए सेक्टर 1 से 8 के विभिन्न श्रेणियों के भूखंड हैं. जिनके लिए इच्छुक आवेदक 15 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. जिसमें सबसे अधिक 198 भूखंड एचआईजी श्रेणी और 171 भूखंड सुपर एचआईजी श्रेणी के हैं.

बता दें कि एडीए ग्वालियर हाईवे पर ककुआ और भांड़ई में अटलपुरम टाउनशिप विकसित कर रहा है, जो करीब 138 हेक्टेयर में आवासीय टाउनशिप विकसित हो रही है. एडीए ने अटलपुरम टाउनशिप में भूखंड की दर 29500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी है.

Atalpuram Township Agra
अटलपुरम टाउनशिप आगरा : 462 भूखंडों के लिए 15 जून तक कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. (ETV BHARAT)

सीएम योगी ने 8 अगस्त 2025 को आगरा के कमिश्नरी सभागार से अटलपुरम योजना लॉन्च की थी. जिसमें विभिन्न श्रेणी के करीब 1400 भूखंड हैं. अटलपुरम टाउनशिप में अब तक पहले चरण में सेक्टर 1 से 8 तक में करीब 940 भूखंड लॉटरी से आवेदकों को आवंटित हो चुके हैं. अब शेष बचे 462 भूखंड की बिक्री को लेकर एडीए ने 14 मई 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया. अभी तक 500 आवेदन ही आए हैं.

सिर्फ 15 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण

एडीए उपाध्यक्ष एम अरुणमोली ने बताया कि अटलपुरम टाउनशिप के फेस-1, 2 और 3 में शेष बचे सेक्टर 1 से 8 तक विभिन्न श्रेणियों के भूखंड की बिक्री की होनी है. इसमें सबसे अधिक 198 प्लॉट एचआईजी श्रेणी और 171 प्लॉट सुपर एचआईजी श्रेणी के भूखंड हैं. इन भूखंड के लिए आवेदक ऑनलाइन 15 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं. जिसके बाद लॉटरी के जरिए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा.

यूं करें ऑनलाइन पंजीकरण

एडीए उपाध्यक्ष एम अरून्नमोली ने बताया कि अटलपुरम टाउनशिप में भूखंड के लिए आवेदकों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in या एडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.adaagra.org.in पर आवेदन करना होगा.

यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय किसी भी तरह की कोई असुविधा या तकनीकी समस्या आए तो हेल्पलाइन नंबर 0562-2510070 और 9084407890 पर कॉल करें. जिससे उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

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