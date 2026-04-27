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हिमाचल आने वाले पर्यटक ध्यान दें! 29 अप्रैल को बंद रहेगी अटल टनल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटक अक्सर अटल टनल का रुख जरुर करते हैं. लेकिन 29 अप्रैल को मनाली आने वाले टूरिस्ट अटल टनल नहीं जा पाएंगे. इस दिन अटल टनल में गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी. दरअसल, इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर हैं. ऐसे में 29 अप्रैल को मनाली में प्रेसीडेंट के दौरे को लेकर पलचान से सीसू तक सैलानियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी. इसके अलावा सुबह 7:00 बजे लाहौल से मनाली आ रहे लोगों को भी सीसू में रोक दिया जाएगा.

29 अप्रैल को अटल टनल न जाए सैलानी