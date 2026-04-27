हिमाचल आने वाले पर्यटक ध्यान दें! 29 अप्रैल को बंद रहेगी अटल टनल
अगर आप भी हिमाचल आने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. वरना अटल टनल जाने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 7:45 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटक अक्सर अटल टनल का रुख जरुर करते हैं. लेकिन 29 अप्रैल को मनाली आने वाले टूरिस्ट अटल टनल नहीं जा पाएंगे. इस दिन अटल टनल में गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी. दरअसल, इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर हैं. ऐसे में 29 अप्रैल को मनाली में प्रेसीडेंट के दौरे को लेकर पलचान से सीसू तक सैलानियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी. इसके अलावा सुबह 7:00 बजे लाहौल से मनाली आ रहे लोगों को भी सीसू में रोक दिया जाएगा.
29 अप्रैल को अटल टनल न जाए सैलानी
डीआईजी मंडी जोन राहुल ने बताया, '29 अप्रैल को राष्ट्रपति अटल टनल का दौरा करेंगी. ऐसे में सुबह 6:00 बजे पलचान में सभी वाहनों को रोक दिया जाएगा. अगर कोई वहां गुलाबा की ओर जाना चाहता है तो वो जा सकता है. इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी सोलंगनाला तक ही जाने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति का दौरा खत्म होने के बाद फिर से की वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी'.
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बंद रहेगी टनल
डीआईजी राहुल ने बताया कि इसके अलावा लाहौल घाटी के सीसू में भी 29 अप्रैल को 7:00 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी. पुलिस ने ट्रैफिक प्लान को तैयार कर लिया है और जगह-जगह पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि नॉर्थ पोर्टल (अटल टनल) से सीसू तक का सम्पूर्ण मार्ग सभी प्रकार की आवाजाही के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान आम वाहनों एवं पैदल आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.
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