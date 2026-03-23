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अटल टनल में फिर बर्फबारी, पुलिस ने सैलानियों के वाहन मनाली लौटाए

कुल्लू: कुल्लू जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. सोमवार दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. इस बीच अटल टनल और सोलांग वैली पहुंचे सैलानियों को पुलिस ने एहतियात के तौर पर वापस मनाली की ओर भेज दिया, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

अटल टनल में शुरू हुई बर्फबारी

सोमवार को बड़ी संख्या में सैलानी अटल टनल और सोलांग वैली पहुंचे थे. दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ गया और बर्फबारी शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए सभी वाहनों को मनाली की ओर वापस भेज दिया.

सैलानियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

पुलिस का कहना है कि बर्फबारी के दौरान सड़क पर फिसलन और जाम की स्थिति बन सकती है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया. जगह-जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.

पिछले दिनों भी बिगड़ा था मौसम

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ था. बर्फबारी के चलते कई बार सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि मौसम खुलते ही पर्यटकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है.