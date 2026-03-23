अटल टनल में फिर बर्फबारी, पुलिस ने सैलानियों के वाहन मनाली लौटाए
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में खराब मौसम की संभावना जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 7:59 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. सोमवार दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. इस बीच अटल टनल और सोलांग वैली पहुंचे सैलानियों को पुलिस ने एहतियात के तौर पर वापस मनाली की ओर भेज दिया, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.
अटल टनल में शुरू हुई बर्फबारी
सोमवार को बड़ी संख्या में सैलानी अटल टनल और सोलांग वैली पहुंचे थे. दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ गया और बर्फबारी शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए सभी वाहनों को मनाली की ओर वापस भेज दिया.
सैलानियों की सुरक्षा को प्राथमिकता
पुलिस का कहना है कि बर्फबारी के दौरान सड़क पर फिसलन और जाम की स्थिति बन सकती है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया. जगह-जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.
पिछले दिनों भी बिगड़ा था मौसम
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ था. बर्फबारी के चलते कई बार सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि मौसम खुलते ही पर्यटकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है.
बढ़ी सैलानियों की संख्या
ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार, पहले जहां रोजाना 500-600 वाहन मनाली पहुंच रहे थे, वहीं अब यह संख्या दोगुनी हो गई है. शुक्रवार को 1100, शनिवार को 1300 और रविवार को करीब 1000 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जिससे पर्यटन कारोबार में भी रौनक बढ़ी है.
मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में खराब मौसम की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने सैलानियों से अपील की है कि वे मौसम को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें.
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद ही सैलानियों को दोबारा अटल टनल की ओर जाने दिया जाएगा. बर्फबारी ने जहां एक ओर पर्यटकों को आकर्षित किया है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन को सतर्क रहना पड़ रहा है. मौसम सामान्य होने तक एहतियात बरतना ही सुरक्षित यात्रा का सबसे अच्छा विकल्प है.
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