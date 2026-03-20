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अटल टनल में 3 फुट बर्फबारी, नेहरू कुंड से आगे नहीं जा सकेंगे सैलानी

बर्फबारी के चलते प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी हैं.

ATAL TUNNEL SNOWFALL
अटल टनल में 3 फुट बर्फबारी (KULLU POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:51 AM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है. अटल टनल में करीब 3 फुट ताजा हिमपात दर्ज किया गया है, जिससे सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और सैलानियों की आवाजाही सीमित कर दी गई है. वहीं, लाहौल घाटी में किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

अटल टनल में भारी बर्फबारी

पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. अटल टनल में करीब 3 फुट ताजा बर्फ गिरने से हालात काफी प्रभावित हुए हैं. इस बर्फबारी के चलते मनाली-केलांग सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है.

नेहरू कुंड से आगे जाने की अनुमति नहीं

बर्फबारी के चलते प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी हैं. फिलहाल पर्यटकों के वाहनों को नेहरू कुंड तक ही जाने की अनुमति दी जा रही है. पहले सैलानियों को सोलंग नाला तक जाने की इजाजत थी, लेकिन ताजा बर्फबारी के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया है.

लाहौल में किसानों की बढ़ी चिंता

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में हो रही बर्फबारी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. अप्रैल महीने से घाटी में कृषि कार्य शुरू होने वाले हैं और किसान सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं. ऐसे में भारी हिमपात से इन पौधों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे आने वाले कृषि सीजन पर असर पड़ सकता है. हालांकि किसानों का मानना है कि इस समय की बर्फबारी से गर्मियों में पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन इसका नकारात्मक असर खेती पर पड़ सकता है. अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो फसल उत्पादन में देरी और नुकसान दोनों की संभावना है.

प्रशासन की अपील

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैलानियों को नेहरू कुंड तक ही भेजा जा रहा है.उन्होंने कहा कि मनाली-केलांग मार्ग पर यातायात बंद है और जैसे ही मौसम साफ होगा, सोलंग नाला के लिए भी आवाजाही शुरू कर दी जाएगी. लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां पर्यटन गतिविधियों को प्रभावित किया है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. ऐसे में मौसम साफ होने तक लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है.

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