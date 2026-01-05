ETV Bharat / state

हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, अटल टनल पर बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे

हिमाचल में मौसम ने फिर करवट बदली है. अटल टनल पर बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आए.

Atal Tunnel Rohtang
अटल टनल पर बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलता नजर आ रहा है. ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी के अलर्ट के बीच सोमवार को जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में मौसम ने सैलानियों को खास तोहफा दे दिया. अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर दोपहर बाद हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जिससे यहां घूमने पहुंचे पर्यटक बेहद खुश नजर आए और उन्होंने अचानक बदले मौसम का जमकर आनंद लिया.

अटल टनल रोहतांग पर हुई बर्फबारी (ETV BHARAT)

अटल टनल रोहतांग पर हुई बर्फबारी

सोमवार दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर बर्फ के हल्के फाहे गिरने लगे. इससे पहले सुबह के समय मौसम खराब था और आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बर्फबारी की उम्मीद किसी को नहीं थी. जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू हुई, मौके पर मौजूद सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

पर्यटकों ने बर्फ के बीच की मस्ती

अटल टनल घूमने पहुंचे पर्यटक बर्फबारी देखकर उत्साहित हो उठे. उत्तर प्रदेश के कानुपर से आए सैलानी प्रदीप त्यागी ने बताया, "मुझे दोपहर बाद बर्फबारी देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. अचानक आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच मैंने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें लीं और जमकर मस्ती की."

Atal Tunnel Rohtang
बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे (ETV BHARAT)

लाहौल की ओर बढ़ा पर्यटकों का रुझान

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने से अब पर्यटक अटल टनल रोहतांग और लाहौल-स्पीति की ओर रुख कर रहे हैं. घाटी में मौसम बिगड़ने के कारण टनल के पास हल्की बर्फबारी के साथ-साथ सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिलीं.

मनाली के वाहन चालक संजू बाबा ने बताया, "मैं सवारियों को लेकर लाहौल घाटी की ओर गए थे. सुबह बादल तो थे, लेकिन बर्फबारी की कोई आशंका नहीं थी. दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ा और सैलानियों को बर्फबारी देखने का मौका मिला, जिससे उनका सफर यादगार बन गया."

Atal Tunnel Rohtang
अटल टनल की ओर रुख कर रहे पर्यटक (ETV BHARAT)

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में 5 और 6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. मनाली और अटल टनल रोहतांग के साथ-साथ लाहौल-स्पीति के ऊपरी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: बर्फबारी की उम्मीद, एडवेंचर का रोमांच, नए साल पर कुल्लू-मनाली में उमड़ा सैलानियों का सैलाब

TAGGED:

MANALI SNOWFALL
HIMACHAL SNOWFALL
HIMACHAL PRADESH WEATHER
LAHAUL SPITI SNOW
ATAL TUNNEL ROHTANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.