अटल टनल में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त, केरल के युवक की मौत

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगती अटल टनल में सोमवार शाम एक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार में चल रही एक मोटरसाइकिल टनल के नॉर्थ पोर्टल से करीब 100 मीटर पहले अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में केरल निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार युवती घायल हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

सिस्सू जा रहे थे युवक-युवती

मनाली पुलिस के अनुसार युवक और युवती बाइक पर सिस्सू की ओर जा रहे थे. टनल के अंदर तेज रफ्तार के चलते बाइक सड़क पर फिसली और दोनों फुटपाथ से जा टकराए. हादसे के तुरंत बाद दोनों को एंबुलेंस से मनाली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.