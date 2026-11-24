अटल टनल होते हुए लाहौल का दीदार करने पहुंच रहे सैलानी, एक सप्ताह में गुजरी 20 हजार से अधिक गाड़ियां
लाहौल-स्पीति में विंटर टूरिज्म ने रफ्तार पकड़ ली है. 15 से 21 नवंबर तक 20,687 वाहन अटल टनल से लाहौल पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:05 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बर्फ से लकदक कुंजुम दर्रा, रोहतांग दर्रा सहित अन्य चोटियां और मनमोहक वादियां अब विंटर सीजन में पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं. सर्द मौसम के बीच लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. पर्यटन नगरी मनाली ने साथ लगती अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए सर्दियों में भी लाहौल की वादियों तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता बनी हुई है.
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 से 21 नवंबर तक महज सात दिनों में 20,687 वाहन अटल टनल से होकर लाहौल पहुंचे. ऐसे में हर दिन औसतन करीब 2,955 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. मनाली प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 नवंबर को सबसे अधिक 5,175 वाहन टनल से होकर लाहौल पहुंचे. 16 नवंबर को भी 4,275 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. इसके बाद 17 नवंबर को 2,562 और 18 नवंबर को 2,421 वाहन लाहौल पहुंचे. 19 नवंबर को 2,182 तथा 20 नवंबर को सबसे कम 1,980 वाहनों ने टनल पार की. सप्ताह के अंतिम दिन 21 नवंबर को फिर पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई और 2,092 वाहन लाहौल पहुंचे.
|15 से 21 नवंबर तक अटल टनल से लाहौल पहुंचे वाहन
|तारीख
|वाहनों की संख्या
|15 नवंबर
|5,175
|16 नवंबर
|4,275
|17 नवंबर
|2,562
|18 नवंबर
|2,421
|19 नवंबर
|2,182
|20 नवंबर
|1,980
|21 नवंबर
|2,092
|कुल
|20,687
सैलानियों को बर्फ गिरने का इंतजार
मनाली की होटलियर जसवंत ठाकुर का कहना है कि 'विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और वीकेंड पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सैलानियों को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है. ऐसे में उम्मीद है कि दिसंबर महीने में आसमान से बर्फ गिरेगी, ताकि मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी का पर्यटन भी गति पकड़ सके.'
अटल टनल से मिली पर्यटन को रफ्तार
खास बात यह है कि सप्ताह के शुरुआती दो दिनों में ही 9,450 वाहन अटल टनल से होकर लाहौल पहुंचे. हजारों पर्यटकों ने जहां अटल टनल का दीदार किया बर्फीली वादियों से भी रू-ब-रू हुए. गौर रहे कि अटल टनल ने लाहौल के पर्यटन को नई पहचान दी है. अब सर्दियों में भी पर्यटक कम समय में लाहौल पहुंचकर हिमालय की बर्फीली खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं. इससे स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को भी संबल मिल रहा है. ऐसे में आगामी दिनों में पर्यटक बढ़ने की और संभावना है.
मनाली के पर्यटन कारोबारी चमन कपूर ने बताया कि 'दिसंबर माह में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सैलानी अभी से बुकिंग कर रहे हैं, जो भी सैलानी मनाली आ रहा है. वो चोटियों पर जाकर बर्फ का मजा तो ले रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो आसमान से बर्फ गिरता हुआ देखें. अब मौसम के ऊपर निर्भर करता है कि कब आसमान से बर्फ गिरती है. ताकि सैलानियों को भी आसमान से गिरती हुई बर्फ के बीच मस्ती करने का मौका मिल सके.'
ये भी पढ़ें: अपनों ने ठुकराया तो वृद्धाश्रम में मिला हमसफर, बिलासपुर में सात फेरे लेंगे 75 साल के कन्हैया और 63 साल की सबीना