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अटल टनल होते हुए लाहौल का दीदार करने पहुंच रहे सैलानी, एक सप्ताह में गुजरी 20 हजार से अधिक गाड़ियां

लाहौल घाटी का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बर्फ से लकदक कुंजुम दर्रा, रोहतांग दर्रा सहित अन्य चोटियां और मनमोहक वादियां अब विंटर सीजन में पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं. सर्द मौसम के बीच लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. पर्यटन नगरी मनाली ने साथ लगती अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए सर्दियों में भी लाहौल की वादियों तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता बनी हुई है.

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 से 21 नवंबर तक महज सात दिनों में 20,687 वाहन अटल टनल से होकर लाहौल पहुंचे. ऐसे में हर दिन औसतन करीब 2,955 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. मनाली प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 नवंबर को सबसे अधिक 5,175 वाहन टनल से होकर लाहौल पहुंचे. 16 नवंबर को भी 4,275 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. इसके बाद 17 नवंबर को 2,562 और 18 नवंबर को 2,421 वाहन लाहौल पहुंचे. 19 नवंबर को 2,182 तथा 20 नवंबर को सबसे कम 1,980 वाहनों ने टनल पार की. सप्ताह के अंतिम दिन 21 नवंबर को फिर पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई और 2,092 वाहन लाहौल पहुंचे.

15 से 21 नवंबर तक अटल टनल से लाहौल पहुंचे वाहन तारीख वाहनों की संख्या 15 नवंबर 5,175 16 नवंबर 4,275 17 नवंबर 2,562 18 नवंबर 2,421 19 नवंबर 2,182 20 नवंबर 1,980 21 नवंबर 2,092 कुल 20,687 सैलानियों को बर्फ गिरने का इंतजार मनाली की होटलियर जसवंत ठाकुर का कहना है कि 'विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और वीकेंड पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सैलानियों को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है. ऐसे में उम्मीद है कि दिसंबर महीने में आसमान से बर्फ गिरेगी, ताकि मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी का पर्यटन भी गति पकड़ सके.'