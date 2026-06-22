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सैलानियों की पसंद बनी अटल टनल, 8 दिन में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने किया टनल का दीदार

एक सप्ताह में अटल टनल से गुजरी 53 हजार से ज्यादा गाड़ियां, रविवार को ही 8 हजार टूरिस्ट व्हीकल हुए आर-पार.

Kullu Manali Tourism
अटल टनल में बढ़ रही सैलानियों की आवाजाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 4:31 PM IST

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कुल्लू: देश दुनिया के लिए रोमांच बनी अटल टनल सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है. ऐसे में गर्मियों के सीजन के दौरान रोजाना हजारों गाड़ियां अटल टनल के आर पार हो रही हैं. सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं. बीते रविवार की बात करें तो यहां पर करीब 8000 टूरिस्ट व्हीकल अटल टनल से आर-पार हुए हैं. ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान रोहतांग पास, सोलंगनाला के साथ-साथ अटल टनल भी सैलानियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है.

Kullu Manali Tourism
मनाली के पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

बीते दिनों अटन टनल से गुजरी इतनी गाड़ियां

मनाली पुलिस के मुताबिक इस महीने की 14 जून को 6718 गाड़ियां अटल टनल से आर-पार हुई हैं. वहीं, 15 जून को 6142 गाड़ियां, 16 जून को 6016 गाड़ियां, 17 जून को 6525 गाड़ियां और 18 जून 5731 गाड़ियां ने अटल टनल को आर-पार किया. 19 जून की अगर बात करें तो 6972 गाड़ियां, 20 जून को 7424 और 21 जून को 8 हजार गाड़ियां अटल टनल के आर-पार हुई हैं. ऐसे में एक सप्ताह तक कुल 53 हजार 528 गाड़ियां के जरिए 3 लाख से ज्यादा सैलानियों ने अटल टनल का दीदार किया.

Kullu Manali Tourism
सैलानियों को मनाली के साथ भा रही लाहौल घाटी (ETV Bharat)
अटल टनल से गुजरने वाली गाड़ियां
तारीख (जून)गाड़ियों की संख्या
146718
156142
166016
176525
185731
19 6972
207424
218000
Source: Manali Police

"सैलानियों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जगह-जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं. रोजाना हजारों गाड़ियां अटल टनल को निहारने के लिए पहुंच रही हैं. ऐसे में सैलानियों के बेहतर सुविधा के लिए मनाली पुलिस लगातार कार्य कर रही है." - केडी शर्मा, डीएसपी मनाली

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मनाली में बढ़ी पर्यटकों की आमद (ETV Bharat)

8 घंटे का सफर 1 घंटे में हो रहा तय

मनाली के पर्यटन कारोबारी जसवंत ठाकुर का कहना है कि पहले सैलानियों की पसंद रोहतांग पास रहता था, लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब सैलानी टनल के जरिए लाहौल घाटी भी पहुंच रहे हैं. पहले रोहतांग पास के जरिए मनाली से लाहौल पहुंचने के लिए सैलानियों को 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब एक घंटे से भी कम समय में सैलानी अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी पहुंचते हैं. ऐसे में सैलानी मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी दौरा कर रहे हैं. सैलानी सुबह मनाली से लाहौल घाटी के शिंकुला दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा की ओर निकलते हैं और शाम को वापस मनाली के माल रोड में मस्ती करते हैं. अटल टनल बनने के बाद सैलानियों के लिए लाहौल घाटी पहुंचना काफी आसान हुआ है.

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