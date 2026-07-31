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अटल प्रतिमा भ्रष्टाचार मामला: युवा कांग्रेसी अटलजी के पक्ष में लगा रहे नारे, भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को घेरा

अटल प्रतिमा भ्रष्टाचार मामला: सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक कांग्रेस हावी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अटल प्रतिमा भ्रष्टाचार मामला: युवा कांग्रेसी अटलजी के पक्ष में लगा रहे नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: कटघोरा में अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में भ्रष्टाचार का मामले पर जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस भी अटलजी के पक्ष में प्रदर्शन और बयान देते हुए बीजेपी को घेर रही है. वहीं दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष ने सीएमओ को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिख दिया.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्स हैंडल से ETV भारत की खबर को टैग करते हुए भाजपाइयों पर तंज कसा. लिखा कि प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा और चढ़ावा चोरी करने वाले अब अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे. वहीं शुक्रवार को प्रतिमा के सामने ही जिले के युवा कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और स्व.अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में नारे लगाने लगे.

कांसे की जगह सीमेंट की प्रतिमा बनाने का आरोप

स्व.अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर सियासत अब चरम पर है. अटल परिसर में कांसे की प्रतिमा की जगह कथित तौर पर सीमेंट की प्रतिमा लगाए जाने के आरोप हैं. इस मुद्दे पर रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

कांसे की जगह सीमेंट की प्रतिमा लगाकर अटल जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है. अटल जी जैसी महान विभूति की प्रतिमा के निर्माण में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है तो अंदाजा लगा सकते हैं रोड और बाकी निर्माण का क्या हाल होगा- विकास सिंह, ग्रामीण जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष

कांसे की जगह सीमेंट की प्रतिमा बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उप अभियंता को किया गया निलंबित

इन सभी घटनाक्रम के बाद शासन स्तर से कार्रवाई भी हुई है. नगरीय एवं प्रशासन विभाग मंत्रालय ने पालिका में पदस्थ उप अभियंता को फिलहाल निलंबित कर दिया है. जांच आगे भी जारी रहेगी. शासन ने यह कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर कटघोरा क्षेत्र और पालिका के गलियारे में चर्चा तेज है कि बड़े अधिकारियों और मूल रूप से जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर यह कार्रवाई हुई है. फिलहाल मूर्ति बनवाने वाले पेटी ठेकेदार और मूल ठेकेदार पर भी कोई कार्रवाई तय नहीं हुई है. भाजपा संगठन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है.

बीजेपी ने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा- देवेंद्र यादव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये हैं ठेकेदार जिन्होंने किया काम

इस मामले में उप अभियंता चंद्र प्रकाश जायसवाल का कहना है कि मूर्ति निर्माणकर्ता मनोज कुमार अग्रवाल के द्वारा मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा था. निर्माणकर्ता के द्वारा गुणवत्ता परीक्षण कराया गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. मौके पर मूर्ति निर्माण के दौरान जाकर पालिका के उप अभियंता और खुद सीएमओ की ओर से विजिट और परीक्षण किया गया था.

कांसे की जगह सीमेंट की प्रतिमा बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप, उप अभियंता निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा जिला अध्यक्ष भी लिख चुके हैं पत्र

कोरबा जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने भी दो पन्नों का पत्र कलेक्टर को लिखा है. जिनमें उन्होंने स्व.अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा निर्माण में की गई लापरवाही को गंभीर बताते हुए कहा है कि यह किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है. इस प्रकरण में ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच के बाद संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए. सीएमओ को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए.