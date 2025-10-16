यूपी में अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी अब कहलाएंगे 'राज्याश्रित'; स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ, इनोवेशन लैब की होगी स्थापना
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 10:45 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बने अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 'निराश्रित' या अनाथ कहे जाने वाले विद्यार्थी 'राज्याश्रित' कहलाएंगे. गुरुवार को प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में निर्णय लिया गया.
सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के माध्यम से होगी प्रवेश परीक्षा : प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के माध्यम से लिया जाएगा. यह प्रवेश परीक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के स्तर पर आयोजित की जाएगी, ताकि सभी विद्यालयों में एकरूपता बनी रहे और जरूरतमंद बच्चों को इन विद्यालय में प्रवेश मिल सके.
'विद्यालयों में स्थापित की जाएगी इनोवेशन लैब' : उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी मंडलों में बने अटल आवासीय विद्यालयों में एक-एक इनोवेशन लैब भी स्थापित की जाएगी. जिससे छात्रों को नवाचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी दक्षता के विकास करने में सहायता मिलेगी. साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके. उन्होंने बताया कि इसके अलावा छात्र-छात्राओं के विकास के लिए हॉस्टल मिड डे मील और पाठ पुस्तकों को खेलकूद के सामान आदि सभी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक, पूजा यादव, उपश्रम आयुक्त बीके सिंह, समेत शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
