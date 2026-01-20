ETV Bharat / state

अलीगढ़ के अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन का मौका, 31 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन, 22 फरवरी को होगी प्रवेश परीक्षा

परीक्षा आयोजन से लेकर मूल्यांकन और परिणाम तक सतर्कता जरूरी है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को ही लाभ मिल सके

अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 22 को
अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 22 को (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में आयुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. परीक्षा को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए.

संगीता सिंह ने तीनों जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों और अलीगढ़ के एडीएम सिटी को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रवेश परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में लापरवाही न होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन से लेकर मूल्यांकन और परिणाम घोषित होने तक हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को ही लाभ मिल सके.
उप श्रम आयुक्त मोहम्मद नदीम ने बैठक के बाद बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र का कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. जबकि कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि कक्षा 6 में कुल 160 सीटों पर प्रवेश होगा. जिनमें 80 छात्र और 80 छात्राएं शामिल हैं. वहीं कक्षा 9 में 63 सीटें हैं, जिनमें 32 छात्र और 31 छात्राओं का प्रवेश मिलेगा.

कक्षा 6 के लिए अब तक 189 और कक्षा 9 के लिए 119 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है. प्रवेश परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. यह परीक्षा अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों में आयोजित की जाएगी. फिलहाल हाथरस और कासगंज में परीक्षा केंद्रों का चयन कर लिया गया है. जबकि एटा और अलीगढ़ में परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना बाकी है.

बैठक में कमिश्नर संगीता सिंह ने एटा और अलीगढ़ में परीक्षा केंद्रों का शीघ्र चयन करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएं. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मूल्यांकन डायट के प्रधानाचार्य की देखरेख में किया जाएगा. इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा श्रेणीवार परिणाम और 30 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार कर मण्डलीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से 10 मार्च 2026 को परिणाम घोषित किया जाए. इसके बाद 25 से 30 मार्च के बीच काउंसिलिंग के जरिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इस बैठक में विद्यालय परिसर में पौधरोपण, सीवर सफाई और टमकौली मार्ग की मरम्मत समेत अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई. बैठक में एटा, हाथरस और अलीगढ़ के सीडीओ, एडीएम सिटी, डीआईओएस, डीपीओ, वरिष्ठ कोषाधिकारी, एबीएसए, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अटल आवासीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: यूपी में अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी अब कहलाएंगे 'राज्याश्रित'; स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ, इनोवेशन लैब की होगी स्थापना

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय तैयार, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी यहां उच्च शिक्षा और रहने की व्यवस्था

TAGGED:

ALIGARH
ATAL RESIDENTIAL SCHOOL ALIGARH
ATAL SCHOOL EXAMS 22ND
ATAL RESIDENTIAL SCHOOL NEWS
ATAL RESIDENTIAL SCHOOL ALIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.