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अंबाला में ₹53 करोड़ से बनेगा बैंक स्क्वेयर का दूसरा चरण, 54 नए शोरूम और 450 सीटों का ऑडिटोरियम

अंबाला में ₹53 करोड़ से बनेगा बैंक स्क्वेयर का दूसरा चरण ( ETV Bharat )

अंबाला: अटल मॉल एंड बैंक स्क्वेयर परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने करीब 53 करोड़ रुपये की लागत से दूसरे चरण के निर्माण का टेंडर अलॉट कर दिया है. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. नई बिल्डिंग पिछली तरफ बनाई जाएगी, जिसमें कुल 54 शोरूम होंगे. 450 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम: इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि, "दूसरे चरण में केवल शोरूम ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. दूसरे चरण में 54 शोरूम के अलावा तीसरे फ्लोर पर कार्यक्रम, कांफ्रेंस और अन्य आयोजनों के लिए 450 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया जाएगा. इसके अलावा रूफटॉप पर फूड कोर्ट भी विकसित किया जाएगा." एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई बैंक: मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "व्यस्त बाजारों में स्थित बैंकों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए बैंक स्क्वेयर परियोजना अंबाला छावनी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी. बैंकों के यहां शिफ्ट होने से बाजारों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को एक ही स्थान पर कई बैंकों की सुविधा मिल सकेगी." अंबाला के अटल मॉल बैंक स्क्वेयर (ETV Bharat) तीन फ्लोर पर इस तरह होंगे शोरूम: नई बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर 17, दूसरे फ्लोर पर 17 और तीसरे फ्लोर पर 20 शोरूम होंगे. इस तरह दूसरे चरण में कुल 54 शोरूम तैयार किए जाएंगे. बिल्डिंग में लिफ्ट, सीढ़ियां, एस्केलेटर, फायर फाइटिंग सिस्टम, एचवीएसी, महिला और पुरुष शौचालय सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.