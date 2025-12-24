ETV Bharat / state

लखनऊ में कुमार विश्वास ने गाया- 'भवानी सुन लो राम कहानी', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- अटलजी जिंदादिल इंसान थे

अटल फाउंडेशन की ओर से कराई गई एकल काव्य संध्या, कुमार विश्वास बोले- योगी सज्जन के साथ दुर्जन को भी मोक्ष देते हैं.

लखनऊ में एकल संध्या.
लखनऊ में एकल संध्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
December 24, 2025

लखनऊ : अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर कुमार विश्वास ने कविताएं सुनाईं. बुधवार को चौक स्थित अटल बिहारी बाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने 'भवानी सुन लो राम कहानी' कविता सुनाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सराहा. इस दौरान रक्षा मंत्री व सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया.

अटल फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस एकल संध्या में कुमार विश्वास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक संत कुर्सी पर बैठे हैं. 2 तरह के संत होते हैं. एक सामान्य संत होते हैं, जिनसे जब सज्जन मिलते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है. यूपी के महाराज जी दूसरे टाइप के संत हैं, इनसे जब दुर्जन मिल जाते हैं तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है.

बृजेश पाठक पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी : कुमार विश्वास ने मजाकिया लहजे में कहा कि बृजेश पाठक द्वारा मेरा फिर से आर्थिक शोषण किया जाता है. महाराज जी सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ वर्ना सम्मन से भी बुला सकते हैं. कुमार विश्वास ने आगे कहा कि अटलजी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंक दो तो आप स्वयं साफ कर दो. मोदी जी की पीढ़ी कहती कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंक तो आप उसे ही साफ कर दो.

कुमार विश्वास ने कविता सुनाई 'भवानी सुन लो राम कहानी, रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी'. इसके अलावा देश के वीर शहीदों के समर्पित कुछ अन्य कविताएं भी सुनाईं.

'अटलजी ने भारतीय राजनीति को नई ऊंचाई दी' : इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटलजी ने भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाई दी. उनकी प्रेरणा और संघर्ष से हमको ऊर्जा मिलती है. वे बहुत दयालु थे. सड़क निर्माण, गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास में जबरदस्त काम किया था. उन्होंने कहा कि जो भाजपा से दूर, वह भारत से दूर होता है. उनके विचार को आज हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं.

सीएम ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल उनके विचारों की निशानी है. अगले साल से ऐसे कार्यक्रमों के लिए स्थान की कोई कमी नहीं होगी. राष्ट्र प्रेरणा स्थल के ओपन एयर थिएटर में 3000 लोग बैठ सकते हैं. खुले मैदान में दो लाख लोग आ सकते हैं. 4000 गाड़ियों की पार्किंग है. चौक से 7 से 8 मिनट में वहां हम पहुंच सकते हैं. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थल का लोकार्पण करेंगे.

'अटलजी के कारण प्रधानमंत्री के पद का सम्मान था' : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सम्मान उनके पद के कारण होता है, लेकिन अटलजी की वजह से प्रधानमंत्री के पद का सम्मान था. अटलजी किसी भी पद पर नहीं होते तब भी उनका उतना ही सम्मान किया जाता था. जब किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है तो वह गंभीर होती है. समानता औपचारिक भी होती. अटलजी बहुत जिंदादिल थे, उनकी जयंती स्वाभाविक रूप से अपना एक अलग स्वरूप लेती है.

कविताओं के माध्यम से भी भी अटलजी ने जीता दिल : रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने देखे हैं कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, आत्मीयता के साथ इसको मनाया जाता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे अटल जी का व्यक्तित्व था. जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का दिल भी जीतने का प्रयास किया. उन्होंने दसवीं कक्षा में अपनी लोकप्रिय कविता 'हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय' लिखी थी. 1941 में उन्होंने कालीचरण कॉलेज में या कविता गुरुजी के सामने पढ़ी थी.

कार्यक्रम के मुख्य आयोजक उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे. उन्होंने अटलजी की स्मृतियों को याद किया. सभी अतिथियों का स्वागत किया. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य आशीष पटेल, डॉ संजय निषाद, के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महापौर सुषमा खर्कवाल मौजूद रहीं.

