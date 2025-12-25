ETV Bharat / state

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मनेंद्रगढ़ में अटल परिसर का लोकार्पण, भव्य प्रतिमा का भी अनावरण

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मनेंद्रगढ़ में अटल परिसर का लोकार्पण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पूरे प्रदेश में 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर से वर्चुअली CM साय भी जुड़े: इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर से वर्चुअली जुड़े. दरअसल, पूरे प्रदेश के 115 नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक साथ अटल परिसर का लोकार्पण किया गया है. यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया जिसके वर्चुअल कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़ भी शामिल रहा. मनेंद्रगढ़ के मौहारपारा क्षेत्र में निर्मित अटल परिसर को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में गुरुवार को अटल परिसर का लोकार्पण किया गया. छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया.

इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष चम्पादेवी पावले शामिल हुईं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने की. कार्यक्रम में नगर पालिका के पार्षदगण, विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

अटल बिहारी की प्रतिमा भी स्थापित: परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है. साथ ही परिसर में क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दर्शाने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे यह स्थान न केवल स्मृति स्थल बल्कि एक जागरूकता केंद्र के रूप में भी विकसित हो सके.

अटल परिसर को लोकार्पण के अवसर पर फूल-मालाओं और आकर्षक सजावट से सजाया गया था. पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण का महान नायक बताया.

मंत्रोच्चारण और माल्यार्पण: लोकार्पण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चम्पादेवी पावले और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का विधिवत मंत्रों के साथ अनावरण किया गया. वहीं मुख्य अतिथियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.